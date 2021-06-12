Việt Nam vs Malaysia: Cú vả 'trời giáng' khó hiểu Tiến Linh nhận từ đồng đội sau pha mở màn dũng mãnh?

Trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, thầy trò chiến lược gia người Hàn sẽ đối đầu chủ nhà UAE vào ngày 15/6 tới đây. Với chiến thắng Malaysia 2-1, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G, hơn đội nhì bảng UAE 2 điểm. Trong trận cuối gặp UAE ngày 15/6 tới đây, thầy trò ông Park chỉ cần hoà là xây chắc ngôi đầu bảng G. Tuy nhiên trận này cũng hứa hẹn mang đến cho tuyển Việt Nam không ít khó khăn. Trong trận đấu đêm 11/6, đại diện Tây Á đã đánh bại Indonesia với tỷ số 5-0.