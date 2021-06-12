Việt Nam vs Malaysia: Cú vả 'trời giáng' khó hiểu Tiến Linh nhận từ đồng đội sau pha mở màn dũng mãnh?

Tin tức giải trí 12/06/2021 09:15

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 trước Malaysia và trong trận đấu này, do quá phấn khích nên Quế Ngọc Hải đã vô tình tát trúng đồng đội Tiến Linh.

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Tiến Linh mở tỷ số đầu tiên cho Việt Nam ở phút 27 và ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội
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Quế Ngọc Hải không may tát vào mặt Tiến Linh vì quá phấn khích và trượt chân sau bàn thắng
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Do bất ngờ nên Tiến Linh bật ngửa ra phía sau
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Tiền đạo sinh năm 1997 khoe vẻ điển trai bất chấp bên cạnh các cầu thủ Việt Nam sau pha ghi bàn mở tỉ số
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Sau pha ghi bàn các cầu thủ Việt Nam chơi với tâm lý khá thoải mái
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Đoàn Văn Hậu thể hiện khá tốt trong trận đấu gặp Malaysia tối qua, anh kiến tạo để Tiến Linh lập công ghi bàn
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Văn Hậu phạm lỗi dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Malaysia ở phút 73
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Chỉ vài phút sau đó, Việt Nam nhận quả đá Phạt và kết thúc giấc mơ của Malaysia với tỉ số 2-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam

Trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, thầy trò chiến lược gia người Hàn sẽ đối đầu chủ nhà UAE vào ngày 15/6 tới đây. Với chiến thắng Malaysia 2-1, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G, hơn đội nhì bảng UAE 2 điểm. Trong trận cuối gặp UAE ngày 15/6 tới đây, thầy trò ông Park chỉ cần hoà là xây chắc ngôi đầu bảng G. Tuy nhiên trận này cũng hứa hẹn mang đến cho tuyển Việt Nam không ít khó khăn. Trong trận đấu đêm 11/6, đại diện Tây Á đã đánh bại Indonesia với tỷ số 5-0.

 Nguồn ảnh: Sport5

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Từ khóa:   Tiến Linh Đoàn Văn Hậu Tiến Linh bị tát

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