HLV Indonesia ‘sốc’, phải thừa nhận: 'Đội tuyển Việt Nam đã tạo ra một điều chưa có tiền lệ trong lịch sử World Cup'

Huấn luyện viên đội tuyển Indonesia đã thật sự choáng ngợp bởi những gì tuyển Việt Nam thể hiện ở trận đấu đêm qua, ông cho biết đây là lần đầu tiên chứng kiến một điều như vậy.

Trận đấu đêm qua với đội tuyển Indonesia đã mang về cho tuyển Việt Nam 3 điểm khi thắng trọn với tỉ số 4-0. Tuy có thể cầm hòa trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, đội Indo đã phải trao chiến thắng về cho đội tuyển Việt Nam. Sau khi kết thúc trận đấu, HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia đã tiết lộ bản thân thật sự "quá sốc' với những gì diễn ra trong hiệp 2 của trận đấu.

HLV đội tuyển Indonesia 'choáng ngợp' trước những điều tuyển Việt Nam đã làm trong trận đấu hôm qua - Ảnh: Internet “Nhịp điệu trận đấu thay đổi quá nhanh. Tôi từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc ở World Cup, nhưng chưa nhìn thấy thế trận thay đổi nhanh như thế bao giờ”, ông Shin nói. Ông Shin trả lời thêm với báo giới rằng lý do khiến cục diện của trận đấu bị xoay chuyển một cách chóng mặt là sự chậm trễ của trọng tài. Ông cho rằng, tiền đạo của Việt Nam đã chạm tay vào bóng trước khi có cú sút dứt điểm đầu tiên. Đồng thời, do trọng tài làm lỡ nhịp, đội Indo đã mất cơ hội đá phạt đền và kết quả là trận thua nặng nề mà ông không mong muốn.

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn 3 điểm nữa để bước chân vào vòng loại cuối Word Cup 2022 - Ảnh: Internet Đối diện với những câu hỏi về lý do đột nhiên đội tuyển Indo chơi bóng một cách quyết liệt và thô bạo, khác với với những trận trước, ông Shin cho rằng vì các học trò của mình không muốn có một trận thua nào nữa và ông tuyên dương tinh thần như vậy. Về tổng thể trận đấu đêm qua, dù thua đậm nhưng HLV đội Indonesia vẫn tự hào về các học trò của mình, đồng thời gửi lời chúc đến HLV và các thành viên đội tuyển Việt Nam. “Xin chúc mừng ông Park Hang-Seo và tuyển Việt Nam vì chiến thắng của họ” - ông Shin nói trong buổi phỏng vấn. BXH bảng G sau lượt trận 7/6 - Ảnh: Báo giao thông Theo bảng xếp hạng của bảng G, đội tuyển Việt Nam chỉ cần 3 điểm nữa để có thể bước vào vòng loại cuối World Cup 2022 trong khi còn những 2 trận đấu nữa là gặp Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Pha ăn mừng ngạo nghễ, tự tin của ĐTQG Việt Nam trước màn ‘đá người’ thô bạo từ Indonesia Trận đấu giữa thầy trò HLV Park Hang Seo đã kết thúc mỹ mãn với tỷ số 4-0 làm nức lòng hàng triệu con tim Việt Nam. CĐM vỡ òa cảm xúc với những pha ăn mừng đầy ngạo nghễ sao khi tung lưới đối thủ.

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