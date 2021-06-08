Dù chỉ vào sân vỏn vẹn có 11 phút nhưng Văn Hậu đã trở thành nỗi ám ảnh của đội tuyển bóng đá Indonesia, đặc biệt là sau chiến thắng 4 - 0 vào ngày hôm qua của tuyển Việt Nam.

Trong khuôn khổ trận đấu vòng loại Word Cup vào khuya hôm qua giữa Việt Nam và Indonesia, kết quả chung cuộc 4 - 0 đã làm mãn nhãn người xem. Các chân sút của đội tuyển Việt Nam đã ghi 4 bàn thắng gồm Nguyễn Tiến Linh (phút 51), Quang Hải (phút 61), Công Phượng (phút 67), Văn Thanh (phút 72). Văn Hậu vào sân sau muộn nhưng có một sức hút không ngờ - Ảnh: Internet Vào sân vào phút thứ 79, Văn Hậu như một thứ "vũ khí bí mật" được thêm vào khiến trận đấu thêm phần kịch tính. Sức hút của chân sút sinh năm 99 này không phải là chuyện đùa khi chỉ vào sân vỏn vẹn 11 phút mà đã leo lên top 2 kết quả tìm kiếm trên Google.

Lý giải cho sự việc trên, tại SEA Games 2019, Hậu vệ trẻ này từng gây lỗi trên sân khiến cầu thủ Evan Dimas dính chấn thương nặng kèm theo sau là đội tuyển U22 Indonesia đã thua trước đội tuyển Việt Nam. Khi đó, Văn Hậu liên tiếp bị nhắc tên trên các mặt báo nước bạn, bị gắn mác là "nỗi ác mộng", "bóng ma đáng sợ của bóng đá Indonesia". Văn Hậu từng vô tình gây chấn thương cho Evan Dimas vào trận đấu U22 cách 2 năm trước - Ảnh: Internet Khi đó, dù gặp chấn thương, Evan Dimas vẫn trả lời phỏng vấn một cách bình tĩnh rằng anh và Văn Hậu chỉ muốn dành chiến thắng. "Chúng tôi vui vì chơi tốt, có điểm nhưng toàn đội không hài lòng, cuộc chơi chưa kết thúc. Trận tới khi gặp Việt Nam, chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn nữa" - Evan Dimas tự tin nói.

Văn Hậu vẫn được đối phương tha thứ sau lần 'tai nạn' năm đó - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, trước khi trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vào khuya hôm qua, đã có nhiều fan hâm mộ của tuyển Indo công kích Văn Hậu trên trang cá nhân của anh. Còn nhũng người hâm mộ Việt dù biết hậu vệ sinh năm 99 đang bị công kích nhưng vẫn giữ hòa khí và chúc anh chàng thi đấu tốt. Người hâm mộ Indo tràn vào trang cá nhân của Văn Hậu để công kích - Ảnh: Internet Trước trận gặp Malaysia vào ngày 11/6 tới đây, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 3 ngày nghỉ để dưỡng sức cho buổi thi đấu sắp tới.

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