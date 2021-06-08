Đỗ Duy Mạnh ‘xù lông’, ‘nắm cổ áo’ cầu thủ Indonesia sau pha chơi xấu thô bạo khiến Tuấn Anh phải rời sân

Khoảnh khắc cầu thủ Đỗ Duy Mạnh "xù lông" với “pha bóng” chơi xấu đầy thô bạo của đội tuyển Indonesia khiến nhiều khán giả Việt thỏa mãn.
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Kết thúc trận đối đầu đầu tiên với Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc ghi được 4 bàn thắng dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Việt Nam qua màn ảnh nhỏ. Các chân sút đã nỗ lực giữ vững ngôi vị đầu bảng và mang về trọn vẹn 3 điểm cho tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Tiến Linh (phút 51), Quang Hải (phút 61), Công Phượng (phút 67), Văn Thanh (phút 72).
Song, vào thời điểm trận đấu bóng diễn ra, khán giả không khỏi bức xúc và “nóng trong người” bởi những “pha bóng” đầy thô bạo của đội tuyển Indonesia với các học trò HLV Park Hang Seo. Trong đó, một trong những pha phạm lỗi gây tranh cãi nhất chính là cầu thủ 19 tuổi tên Pratama Alif với cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Cú chơi xấu ấy đã khiến chân sút này phải rời sân ở phút 35 của trận đấu.
Khi thấy Tuấn Anh đau đớn nằm trên sân, nhiều đồng đội đã chạy lại hỏi han và gặp trọng tài để đòi lại công bằng, riêng Đỗ Duy Mạnh đã có pha xử lý "đi vào lòng người" khi anh chàng tiến lại tranh cãi với Pratama Alif về pha phạm lỗi. Tiếp đó, trong lúc đôi co qua lại, Duy Mạnh đã không kiềm chế được và “xù lông” sán tới nắm cổ áo của đối thủ ngay trên sân cỏ.
Hành động này của nam cầu thủ đã được ống kính của cánh báo “chộp” lại và chia sẻ. Đồng thời, khoảnh khắc bảo vệ đồng đội của anh chàng đã nhận về sự quan tâm lớn.
Được biết, đội tuyển Việt Nam luôn có tinh thần đoàn kết trong các trận đấu quốc tế. Khi đồng đội bị "bắt nạt", họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ ngay lập tức.