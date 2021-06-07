Hết đầu độc trẻ em, YouTuber Thơ Nguyễn khiến Fan hoảng hốt vì thẩm mỹ ‘giả trân’ mặt như… con cáo?

Tin nóng 07/06/2021 10:51

Youtuber Thơ Nguyễn khiến nhiều cư dân mạng “xỉu up xỉu down” vì gương mặt khác lạ sau khi xuất hiện. Thậm chí có khán giả comment: Trông như con cáo.

Dính “phốt” không thua gì các ngôi sao showbiz, sau thời gian tạm ngưng thực hiện các clip trên mạng Thơ Nguyễn đã xuất hiện với gương mặt khác trước hoàn toàn khiến nhiều khán giả tò mò phải chẳng cô đã can thiệp dao kéo?

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Dù Thơ Nguyễn đã giải thích là chỉ dùng đai nâng cằm cho mặt thon gọn - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa kể nhiều cư dân mạng quá khích đã vào comment dưới clip cô mới đăng rằng “Không thích, nhìn kỳ quá” hay “Giả trân”...

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Nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng nhìn 'giả trân', thậm chí có khán giả còn comment 'con cáo' - Ảnh: Chụp màn hình

Cô đáp trả cư dân mạng bằng một clip chia sẻ trên Tiktok và cho biết mình chỉ dùng loại đai nâng cằm, làm đẹp cho khuôn mặt và giúp gọn cơ mặt.

Cô bộc bạch: "Cái này không giúp mặt mình nhỏ lại tức thì nhưng nó sẽ làm cho mặt chị nhỏ lại dần dần. Nếu mỗi ngày các em đều nhìn thấy chị thì chắc chắn các em sẽ không nhận ra nhưng do chị lặn đi trong khoảng thời gian 2 tháng liền nên khi chị xuất hiện lại thì các em thấy rất khác". 

Youtuber Thơ Nguyễn nổi tiếng trong cộng đồng mạng nhờ những clip "khác người" dành cho trẻ em. Ban đầu nội dung còn được đón nhận nhưng sau đó dần dần cô biến tướng các chủ đề người lớn vào video khiến phụ huynh nóng mặt và cho rằng những thông tin trong clip có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý và định hướng của trẻ nhỏ.

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Sau khi dính 'phốt' làm clip độc hại dành cho trẻ em, cô cũng bắt trend sang TikTok với kênh hơn 1 triệu người theo dõi. Nhiều cư dân mạng thắc mắc vì cô từng tuyên bố nghỉ làm YouTube nhưng nay lại xuất hiện - Ảnh: Chụp màn hình
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Clip 'xin vía búp bê để học giỏi' bị cư dân mạng ném đá trước đó

Hiện tại, cô cũng bắt trend khá nhanh khi lấn sân sang cả TikTok với kênh hơn 1 triệu lượt theo dõi. Cô chăm chỉ update các clip dành cho trẻ em. Nhiều cư dân mạng thắc mắc vì trước đó cô từng tuyên bố ngưng làm YouTube. Cô cũng khá tinh ý khi xóa sạch các comment chê bai và những clip xin lỗi đã thực hiện trước đó.

Trước làn sóng tẩy chay dữ dội và tuyên bố giải nghệ, clip Youtube mới của Thơ Nguyễn lại có lượt view tăng 'chóng mặt'

Trước làn sóng tẩy chay dữ dội và tuyên bố giải nghệ, clip Youtube mới của Thơ Nguyễn lại có lượt view tăng 'chóng mặt'

Thơ Nguyễn xuất hiện trở lại trên kênh Youtube sau loạt ồn ào về truyền tải video chứa yếu tố tâm linh. Dù bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay, thế nhưng, lượt view của video và lượt theo dõi kênh vẫn tăng chóng mặt.

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