Trước làn sóng tẩy chay dữ dội và tuyên bố giải nghệ, clip Youtube mới của Thơ Nguyễn lại có lượt view tăng 'chóng mặt'

Thơ Nguyễn xuất hiện trở lại trên kênh Youtube sau loạt ồn ào về truyền tải video chứa yếu tố tâm linh. Dù bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay, thế nhưng, lượt view của video và lượt theo dõi kênh vẫn tăng chóng mặt.

Thơ Nguyễn là cái tên quen thuộc của nhiều bạn nhỏ thích xem Youtube. Cách đây vài tháng, Youtuber này vừa phải tạm khóa kênh vì bị cho là tuyên truyền mê tín dị đoan trong các video. Không những thế, Thơ Nguyễn còn bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.

Thơ Nguyễn từng khóc lóc tuyên bố sẽ xóa tài khoản TikTok và tạm dừng kênh Youtube - Ảnh chụp màn hình

"Im hơi lặng tiếng" chưa lâu thì tối ngày 1/5, cô gái từng bị cộng đồng mạng “ném đá” phải lánh mặt nay lại lộ diện trở lại. Điều bất ngờ là video của Thơ Nguyễn đã thu hút lượt người xem khủng, nhanh chóng tăng lượt đăng ký kênh.

Cụ thể, Thơ Nguyễn cùng cộng sự xuất hiện trên kênh dạy trẻ học tập như trước đây. Sau một ngày, video đạt gần 1 triệu lượt xem. Dù trước đó, dân mạng kêu gọi tẩy chay, bỏ đăng ký theo dõi Thơ Nguyễn nhưng thực tế, kênh YouTube này vẫn tăng lượt follow một cách chóng mặt. Hiện tại, kênh Thơ Nguyễn đã đạt 8,88 triệu người đăng ký (tăng thêm 50.000 lượt). Con số hiện tại đang dần chạm mốc 10 triệu view mà cô nàng mong muốn trước đó. Vì đây là điều kiện để kênh Youtube Thơ Nguyễn nhận được nút kim cương.

Thơ Nguyễn xuất hiện trong video với tên 'Thơ ngáo ngơ' - Ảnh chụp màn hình

Sự trở lại bất ngờ của Thơ Nguyễn khiến nhiều người ngỡ ngàng, vì sau sự cố lần trước, cô từng "mạnh miệng" tuyên bố sẽ xóa tài khoản TikTok và kênh Youtube để tạm lánh một thời gian. Trước đó, tối 12/4, đại diện kênh Youtube Thơ Nguyễn đăng clip thông báo hoạt động trở lại. Nhưng chủ nhân của kênh sẽ được thay bằng nhân vật khác dù vẫn để tên cũ, đồng thời cũng thông báo sẽ tắt nút kiếm tiền đối với kênh Youtube này.

Thế nhưng, sự có mặt của Thơ Nguyễn trong clip gần đây nhất của kênh lại khiến một bộ phận cư dân mạng không hài lòng và lại nổi lên làn sóng đòi tẩy chay một lần nữa vì cho rằng cô nàng đã không giữ đúng lời hứa. Họ còn cho rằng các Youtuber Việt Nam đang lấy những nội dung không hề mang tính giáo dục đối với trẻ nhỏ. Hiện tại, bên phía Thơ Nguyễn vẫn chưa đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho sự trở lại này.

Sau 1 tháng khóc lóc xin giải nghệ, Thơ Nguyễn trở lại Youtube với tên gọi 'Thơ Ngáo Ngơ' Cộng đồng mạng ngán ngẩm khi Thơ Nguyễn làm đủ chiêu trò, khóc lóc xin giải nghệ nhưng chưa tới 1 tháng đã chính thức trở lại với tên gọi mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-lan-song-tay-chay-du-doi-va-tuyen-bo-giai-nghe-clip-youtube-moi-cua-tho-nguyen-lai-co-luot-view-tang-chong-mat-403912.html