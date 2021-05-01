Cộng đồng mạng ngán ngẩm khi Thơ Nguyễn làm đủ chiêu trò, khóc lóc xin giải nghệ nhưng chưa tới 1 tháng đã chính thức trở lại với tên gọi mới.
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Sau lùm xùm trước đó không lâu, Youtuber Thơ Nguyễn đã khóc lóc, khóa kênh Youtube và lên tiếng giải nghệ. Tuy nhiên, hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều, Thơ Nguyễn đã quay trở lại và lấy tên mới: "Thơ Ngáo Ngơ", theo cách gọi của theo cách Tiểu Bảo Bảo - từng là cộng sự của Thơ Nguyễn.
Chưa đến 1 tháng, anh chàng Tiểu Bảo Bảo đã tuyên bố sẽ làm kênh cá nhân riêng không bật kiếm tiền mà chỉ phấn đấu giành được nút kim cương. Bên cạnh đó, Tiểu Bảo Bảo cũng khẳng định kênh của anh sẽ không có sự xuất hiện của Thơ Nguyễn. Nhưng có vẻ đây là chiêu trò của ekip Thơ Nguyễn mà thôi. Bằng chứng là trong các clip của Tiểu Bảo Bảo đều "nhá hàng" hình ảnh của Thơ Nguyễn.
Mới đây, ngày 1/5, chẳng cần "nhá" nữa, Tiểu Bảo Bảo đã chính thức mời Thơ Nguyễn quay trở lại của mình với lý do quen thuộc "vì các em". Tất nhiên Thơ Nguyễn vẫn chào các em với câu mở đầu quen thuộc từng gây ảm ảnh.
Chắc chắn thời gian sắp tới Thơ Nguyễn sẽ "comeback", nhìn vào những cập nhật mới nhất từ Thơ Nguyễn cùng ekip, nhiều người ngán ngẩm cho rằng, thà ekip thành thật từ đầu chứ đừng làm đủ chiêu trò để rồi khiến cộng đồng mạng càng thêm thất vọng. Điều này chỉ khiến họ có ác cảm hơn với cái tên "Thơ Nguyễn" mà thôi!
Khác với người lớn thì phía dưới bình luận của kênh Thơ Nguyễn là các dòng trạng thái thể hiện sự vui mừng của đa số các bạn học sinh khi Thơ Nguyễn quay trở lại. Điều này dấy lên sự lo lắng của các bậc phụ huynh, liệu nội dung kênh youtube này có phù hợp để con cái họ theo dõi?