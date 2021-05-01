Sau lùm xùm trước đó không lâu, Youtuber Thơ Nguyễn đã khóc lóc, khóa kênh Youtube và lên tiếng giải nghệ. Tuy nhiên, hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều, Thơ Nguyễn đã quay trở lại và lấy tên mới: "Thơ Ngáo Ngơ", theo cách gọi của theo cách Tiểu Bảo Bảo - từng là cộng sự của Thơ Nguyễn.

Tiểu Bảo Bảo - cộng sự của Thơ Nguyễn - Ảnh: Cắt từ clip NV

Tiểu Bảo Bảo liên tục 'nhá hàng' cho sự trở lại của Thơ Nguyễn - Ảnh: Cắt từ clip NV

Chưa đến 1 tháng, anh chàng Tiểu Bảo Bảo đã tuyên bố sẽ làm kênh cá nhân riêng không bật kiếm tiền mà chỉ phấn đấu giành được nút kim cương. Bên cạnh đó, Tiểu Bảo Bảo cũng khẳng định kênh của anh sẽ không có sự xuất hiện của Thơ Nguyễn. Nhưng có vẻ đây là chiêu trò của ekip Thơ Nguyễn mà thôi. Bằng chứng là trong các clip của Tiểu Bảo Bảo đều "nhá hàng" hình ảnh của Thơ Nguyễn.