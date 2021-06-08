Lý giải nguyên nhân bóng chạm tay Tiến Linh nhưng Việt Nam vẫn được công nhận ‘bàn thắng vàng’ cực đẹp

Tin nóng 08/06/2021 09:28

Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh đã ghi một bàn thắng cực đẹp ở phút 51, mở đường cho chiến thắng vang dội 4-0 trước Indonesia.

Hiệp 1 kết thúc, đội tuyển bóng đá Việt Nam và Indonesia vẫn chưa bên nào có được bàn thắng. Sang đến hiệp 2, khi tiếng còi khai cuộc cất lên ít phút, cầu thủ Nguyễn Tiến Linh đã mở màn tỷ số với một bàn thắng cực đẹp ở phút 51.

Bàn thắng này có tầm quan trọng lớn, tạo động lực cho các đồng đội liên tiếp phá lưới đối thủ. Nhưng theo dõi trận đấu tối qua, hẳn nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao bóng chạm tay Tiến Linh nhưng tuyển Việt Nam vẫn được ghi nhận bàn thắng mở tỷ số?

bong da 1
Cầu thủ Tiến Linh mặc áo số 22 đá bóng vào lưới mở tỷ số đầu tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể ở phút thứ 51, từ đường chọc khe bổng của Hồng Duy - Tiến Linh có bóng ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm. Anh tung cú sút đầu tiên nhưng bị cầu thủ phía đối phương cản. Bóng bị bật ra, văng vào tay của Tiến Linh nhưng không vi phạm và không bị trọng tài cắt còi. Tiến Linh thực hiện cú sút thứ 2 tung lưới đối thủ trong sự vỡ oà của người hâm mộ.

Bị phá lưới, các cầu thủ Indonesia lao vào phản ứng dữ dội với trọng tài. Kết quả là một tấm thẻ vàng được trao cho thủ môn Nadeo Argawinata, còn thầy trò HLV Park Hang Seo được ghi nhận bàn thắng đầu tiên.

bong da 2
Tiến Linh vui mừng khi ghi bàn mở tỷ số đầu tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Lý giải cho việc bóng chạm tay Tiến Linh nhưng vẫn được ghi bàn thắng đẹp vì theo luật mới, khi bóng văng từ đầu/thân/chân của cầu thủ đội này đập vào tay cầu thủ đội kia thì không được tính là lỗi. Ở pha bóng này, bóng đập vào chân cầu thủ Indonesia trước khi tìm đến tay Tiến Linh. Bởi vậy, hoàn toàn không có lỗi trong tình huống này và bàn thắng của Tiến Linh là hoàn toàn hợp lệ.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia vào lúc 20h45 theo giờ địa phương (tức 23h45 giờ Việt Nam) ngày 11/6 tới.

Bị 'tố' quảng cáo ứng dụng cá cược bóng đá, cầu thủ Công Vinh viết tâm thư đính chính cực căng

Bị 'tố' quảng cáo ứng dụng cá cược bóng đá, cầu thủ Công Vinh viết tâm thư đính chính cực căng

Vừa qua, nhiều nghệ sĩ bị tố khi đại diện quảng cáo cho các sản phẩm "dởm" khiến người tiêu dùng bị mắc lừa. Và mới nhất, cầu thủ Công Vinh cũng bị dùng hình ảnh để quảng cáo cho 1 ứng dụng cá độ bóng đá.

Xem thêm
Từ khóa:   cầu thủ bóng đá bóng đá Việt Nam huấn luyện viên đội tuyển bóng đá

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 33 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào