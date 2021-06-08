Lý giải nguyên nhân bóng chạm tay Tiến Linh nhưng Việt Nam vẫn được công nhận ‘bàn thắng vàng’ cực đẹp

Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh đã ghi một bàn thắng cực đẹp ở phút 51, mở đường cho chiến thắng vang dội 4-0 trước Indonesia.

Hiệp 1 kết thúc, đội tuyển bóng đá Việt Nam và Indonesia vẫn chưa bên nào có được bàn thắng. Sang đến hiệp 2, khi tiếng còi khai cuộc cất lên ít phút, cầu thủ Nguyễn Tiến Linh đã mở màn tỷ số với một bàn thắng cực đẹp ở phút 51.

Bàn thắng này có tầm quan trọng lớn, tạo động lực cho các đồng đội liên tiếp phá lưới đối thủ. Nhưng theo dõi trận đấu tối qua, hẳn nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao bóng chạm tay Tiến Linh nhưng tuyển Việt Nam vẫn được ghi nhận bàn thắng mở tỷ số?

Cầu thủ Tiến Linh mặc áo số 22 đá bóng vào lưới mở tỷ số đầu tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể ở phút thứ 51, từ đường chọc khe bổng của Hồng Duy - Tiến Linh có bóng ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm. Anh tung cú sút đầu tiên nhưng bị cầu thủ phía đối phương cản. Bóng bị bật ra, văng vào tay của Tiến Linh nhưng không vi phạm và không bị trọng tài cắt còi. Tiến Linh thực hiện cú sút thứ 2 tung lưới đối thủ trong sự vỡ oà của người hâm mộ.

Bị phá lưới, các cầu thủ Indonesia lao vào phản ứng dữ dội với trọng tài. Kết quả là một tấm thẻ vàng được trao cho thủ môn Nadeo Argawinata, còn thầy trò HLV Park Hang Seo được ghi nhận bàn thắng đầu tiên.

Tiến Linh vui mừng khi ghi bàn mở tỷ số đầu tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Lý giải cho việc bóng chạm tay Tiến Linh nhưng vẫn được ghi bàn thắng đẹp vì theo luật mới, khi bóng văng từ đầu/thân/chân của cầu thủ đội này đập vào tay cầu thủ đội kia thì không được tính là lỗi. Ở pha bóng này, bóng đập vào chân cầu thủ Indonesia trước khi tìm đến tay Tiến Linh. Bởi vậy, hoàn toàn không có lỗi trong tình huống này và bàn thắng của Tiến Linh là hoàn toàn hợp lệ.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia vào lúc 20h45 theo giờ địa phương (tức 23h45 giờ Việt Nam) ngày 11/6 tới.

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