Thực hư Công Vinh nhảy múa, 'thả tim' tưng bừng trong video quảng cáo ứng dụng cá cược bóng đá?

Hậu trường 02/06/2021 08:01

Mới đây, Công Vinh bất ngờ xuất hiện, nhảy múa, thả tim tưng bừng trong 2 video quảng cáo cho một ứng dụng "xem bóng đá" trực tuyến nhưng thực chất CĐM cho rằng đây lại là ứng dụng cá cược trái pháp luật.

Gần đây, hàng loạt nghệ sĩ Việt vướng vào "lùm xùm" quảng cáo cho các nhãn hàng, sản phẩm kém chất lượng, không qua kiểm định khiến dân tình chỉ trích. Mới đây, cầu thủ Công Vinh cũng dính phải lùm xùm tương tự khi xuất hiện trong đoạn clip quảng cáo cho 1 trang xem đá bóng trực tuyến nhưng trên thực tế lại là nền tảng cá cược bóng đá vi phạm pháp luật.

Cong Vinh 3

Trả lời Zing News, đại diện Công Vinh xác nhận cựu cầu thủ này chính là người trong video quảng cáo cho ứng dụng xem bóng đá trực tuyến. Đại diện cho hay: "Họ cam kết chỉ là ứng dụng xem TV online và có tên miền hoàn toàn khác, không liên quan đến cá cược. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được tin các trang web cá cược đang dùng hình ảnh Công Vinh trái phép. Phía Công Vinh đã liên hệ xử lý từ tuần trước nhưng không nhận được phản hồi. Chúng tôi đang thu thập chứng cứ và nhờ luật sư làm việc". Tuy nhiên, CĐM cho rằng câu trả lời của đại diện Công Vinh không thỏa đáng và không thuyết phục bởi cái tên này gắn với một nhà cái cá cược hoạt động từ năm 2015.

Công Vinh bị chỉ trích khi trong video clip nhiều lần khẳng định, xem bóng đá hình thức trực tuyến này là lựa chọn của mình. Không những thế, nam cầu thủ còn ký vào hợp đồng "đại sứ thương hiệu", nhảy múa, thả tim tưng bừng trong đoạn quảng cáo. 

Zing News cũng cho biết thêm, sau khi tải và truy cập ứng dụng nói trên, người dùng sẽ được yêu cầu nhập số điện thoại để mở tài khoản. Dù được giới thiệu là ứng dụng xem TV trực tuyến nhưng lại có giao diện đơn giản. App thể hiện lịch thi đấu một số trận bóng đá. Tuy vậy, khi truy cập, người dùng không thể xem bất cứ chương trình nào.

Thay vào đó, khi nhấp vào banner của ứng dụng, người dùng sẽ được dẫn đến một sàn cá cược với nhiều trò từ bầu cua, tài xỉu đến cá độ đá bóng.

Chỉ sau 5 phút đăng ký tài khoản, người dùng sẽ nhận được điện thoại tư vấn từ ứng dụng xem bóng đá trực tuyến với đầu số quốc tế. Trong phần tư vấn, nhân viên tổng đài xem bóng đá trực tuyến cho biết tính năng chính của ứng dụng là cá cược bằng tiền thật chứ không phải xem chương trình TV online.

Bên cạnh đó, trang web xem bóng đá trực tuyến này được đăng ký tên miền từ năm 2020. Vì vậy, việc Công Vinh "không biết" đây là ứng dụng cá cược mà vẫn quảng cáo cho thấy khâu kiểm tra trước khi nhận hợp đồng của nam cầu thủ chưa kỹ lưỡng. Bởi chỉ cần tìm kiếm, sử dụng thử nền tảng, Công Vinh sẽ thấy đây không phải ứng dụng xem TV trực tuyến. Về mặt pháp lý, ứng dụng xem bóng đá trực tuyến cũng không được cấp phép hoạt động truyền hình OTT tại Việt Nam. Ứng dụng này còn tuyên bố chấp nhận tiền USDT (tiền kỹ thuật số) từ người chơi, không phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Liên quan đến việc quảng cáo ứng dụng cá cược trái phép, luật sư Nguyễn Đức Toàn - Đoàn Luật sư TP.HCM trao đổi với Zing News cho biết, tại điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật hình sự 2015.

Trong khi đó, việc quảng cáo cho ứng dụng xem bóng đá miễn phí trực tuyến nhưng thực chất dịch vụ được quảng cáo là mô hình đánh bạc trái phép, trường hợp này có thể xem là hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp dịch vụ của tổ chức, cá nhân.

Giữa lúc Vbiz đảo điên vụ 'từ thiện', Lê Công Vinh: 'Mở mạng toàn chửi bới, hủy hoại nhau... Dạo này mọi người bị làm sao ấy nhỉ?'

Giữa lúc Vbiz đảo điên vụ 'từ thiện', Lê Công Vinh: 'Mở mạng toàn chửi bới, hủy hoại nhau... Dạo này mọi người bị làm sao ấy nhỉ?'

Giữa lúc showbiz Việt đang bị "điên đảo" bởi nhiều scandal liên quan tới tiền từ thiện, mới đây, chồng của Thủy Tiên - Lê Công Vinh đã có những chia sẻ mới nhất về một "xã hội" đang bị nhiễu loạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Công Vinh quảng cáo ứng dụng cá cược cá độ bóng đá cầu thủ Công Vinh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 54 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36