Thực hư Công Vinh nhảy múa, 'thả tim' tưng bừng trong video quảng cáo ứng dụng cá cược bóng đá?

Mới đây, Công Vinh bất ngờ xuất hiện, nhảy múa, thả tim tưng bừng trong 2 video quảng cáo cho một ứng dụng "xem bóng đá" trực tuyến nhưng thực chất CĐM cho rằng đây lại là ứng dụng cá cược trái pháp luật.

Gần đây, hàng loạt nghệ sĩ Việt vướng vào "lùm xùm" quảng cáo cho các nhãn hàng, sản phẩm kém chất lượng, không qua kiểm định khiến dân tình chỉ trích. Mới đây, cầu thủ Công Vinh cũng dính phải lùm xùm tương tự khi xuất hiện trong đoạn clip quảng cáo cho 1 trang xem đá bóng trực tuyến nhưng trên thực tế lại là nền tảng cá cược bóng đá vi phạm pháp luật. Trả lời Zing News, đại diện Công Vinh xác nhận cựu cầu thủ này chính là người trong video quảng cáo cho ứng dụng xem bóng đá trực tuyến. Đại diện cho hay: "Họ cam kết chỉ là ứng dụng xem TV online và có tên miền hoàn toàn khác, không liên quan đến cá cược. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được tin các trang web cá cược đang dùng hình ảnh Công Vinh trái phép. Phía Công Vinh đã liên hệ xử lý từ tuần trước nhưng không nhận được phản hồi. Chúng tôi đang thu thập chứng cứ và nhờ luật sư làm việc". Tuy nhiên, CĐM cho rằng câu trả lời của đại diện Công Vinh không thỏa đáng và không thuyết phục bởi cái tên này gắn với một nhà cái cá cược hoạt động từ năm 2015.

Công Vinh bị chỉ trích khi trong video clip nhiều lần khẳng định, xem bóng đá hình thức trực tuyến này là lựa chọn của mình. Không những thế, nam cầu thủ còn ký vào hợp đồng "đại sứ thương hiệu", nhảy múa, thả tim tưng bừng trong đoạn quảng cáo. Zing News cũng cho biết thêm, sau khi tải và truy cập ứng dụng nói trên, người dùng sẽ được yêu cầu nhập số điện thoại để mở tài khoản. Dù được giới thiệu là ứng dụng xem TV trực tuyến nhưng lại có giao diện đơn giản. App thể hiện lịch thi đấu một số trận bóng đá. Tuy vậy, khi truy cập, người dùng không thể xem bất cứ chương trình nào.

Thay vào đó, khi nhấp vào banner của ứng dụng, người dùng sẽ được dẫn đến một sàn cá cược với nhiều trò từ bầu cua, tài xỉu đến cá độ đá bóng. Chỉ sau 5 phút đăng ký tài khoản, người dùng sẽ nhận được điện thoại tư vấn từ ứng dụng xem bóng đá trực tuyến với đầu số quốc tế. Trong phần tư vấn, nhân viên tổng đài xem bóng đá trực tuyến cho biết tính năng chính của ứng dụng là cá cược bằng tiền thật chứ không phải xem chương trình TV online. Bên cạnh đó, trang web xem bóng đá trực tuyến này được đăng ký tên miền từ năm 2020. Vì vậy, việc Công Vinh "không biết" đây là ứng dụng cá cược mà vẫn quảng cáo cho thấy khâu kiểm tra trước khi nhận hợp đồng của nam cầu thủ chưa kỹ lưỡng. Bởi chỉ cần tìm kiếm, sử dụng thử nền tảng, Công Vinh sẽ thấy đây không phải ứng dụng xem TV trực tuyến. Về mặt pháp lý, ứng dụng xem bóng đá trực tuyến cũng không được cấp phép hoạt động truyền hình OTT tại Việt Nam. Ứng dụng này còn tuyên bố chấp nhận tiền USDT (tiền kỹ thuật số) từ người chơi, không phù hợp với pháp luật Việt Nam. Liên quan đến việc quảng cáo ứng dụng cá cược trái phép, luật sư Nguyễn Đức Toàn - Đoàn Luật sư TP.HCM trao đổi với Zing News cho biết, tại điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật hình sự 2015. Trong khi đó, việc quảng cáo cho ứng dụng xem bóng đá miễn phí trực tuyến nhưng thực chất dịch vụ được quảng cáo là mô hình đánh bạc trái phép, trường hợp này có thể xem là hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp dịch vụ của tổ chức, cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-cong-vinh-nhay-mua-tha-tim-tung-bung-trong-video-quang-cao-ung-dung-ca-cuoc-bong-da-407316.html