Đi xem 'người đẹp', Công Vinh mặt 'căng như dây đàn', Thuỷ Tiên thảng thốt: 'Ủa anh ơi, ai mượn anh làm vậy?'

Ca sĩ Thuỷ Tiên bất ngờ chia sẻ hình ảnh ông xã Công Vinh với biểu cảm ‘cực căng’ khi xem người mẫu trình diễn áo tắm khiến cộng đồng mạng xôn xao.
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Không giống như những cặp vợ chồng khác thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho nhau, cộng đồng mạng không còn xa lạ gì những màn “bốc phốt” “dìm hàng nhau” cực kỳ lầy lội của vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên.
Mới đây, ca sĩ Thuỷ Tiên khiến lại một lần nữa khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” vì “biến cực căng” trên mạng xã hội. Cụ thể, Thuỷ Tiên đăng một loạt ảnh của ông xã Công Vinh khi cùng cô tham dự một sự kiện. Nếu chỉ dừng ở đây thì không có gì đáng nói, điểm đặc biệt chính là biểu cảm “căng như dây đàn” của Công Vinh với ánh mắt hết nhìn lên trần nhà lại nhìn xuống sàn của anh, kèm theo chia sẻ: “Thanh niên nghiêm túc đi event với vợ, đến màn sân khấu toàn các người mẫu xinh đẹp sexy, anh chỉ ngó đèn trần nhà hoặc ngó đất với gương mặt cực kỳ nghiêm trọng. Ủa alo anh ơi, ai mượn anh làm vậy ạ, phí của đẹp dễ sợ”.
Không những vậy, cộng đồng mạng có một phen cường nghiêng ngả vì độ dễ thương của cả hai vợ chồng này khi Thuỷ Tiên siêng đến mức chú thích vào từng bức ảnh để chốt hạ tâm trạng thật sự của ông xã.
Điểm qua một loạt ảnh, nhiều người không khỏi khen ngợi Công Vinh là “thanh niên nghiêm túc của năm” khi màn trình diễn áo tắm của những người mẫu sexy thế kia nhưng ông xã Thuỷ Tiên lại tỏ ra hết sức nghiêm trọng, “không dám” nhìn thẳng lên sân khấu mà lại ngó lơ hết trần nhà rồi lại nhìn xuống sàn, mặc dù thế vẫn không quên lịch sự vỗ tay khi kết thúc buổi biểu diễn.