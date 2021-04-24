Đi xem 'người đẹp', Công Vinh mặt 'căng như dây đàn', Thuỷ Tiên thảng thốt: 'Ủa anh ơi, ai mượn anh làm vậy?'

Không giống như những cặp vợ chồng khác thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho nhau, cộng đồng mạng không còn xa lạ gì những màn “bốc phốt” “dìm hàng nhau” cực kỳ lầy lội của vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên.

Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh trong một sự kiện gần đây - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Thuỷ Tiên khiến lại một lần nữa khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” vì “biến cực căng” trên mạng xã hội. Cụ thể, Thuỷ Tiên đăng một loạt ảnh của ông xã Công Vinh khi cùng cô tham dự một sự kiện. Nếu chỉ dừng ở đây thì không có gì đáng nói, điểm đặc biệt chính là biểu cảm “căng như dây đàn” của Công Vinh với ánh mắt hết nhìn lên trần nhà lại nhìn xuống sàn của anh, kèm theo chia sẻ: “Thanh niên nghiêm túc đi event với vợ, đến màn sân khấu toàn các người mẫu xinh đẹp sexy, anh chỉ ngó đèn trần nhà hoặc ngó đất với gương mặt cực kỳ nghiêm trọng. Ủa alo anh ơi, ai mượn anh làm vậy ạ, phí của đẹp dễ sợ”.