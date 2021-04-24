Đi xem 'người đẹp', Công Vinh mặt 'căng như dây đàn', Thuỷ Tiên thảng thốt: 'Ủa anh ơi, ai mượn anh làm vậy?'

Hậu trường 24/04/2021 06:06

Ca sĩ Thuỷ Tiên bất ngờ chia sẻ hình ảnh ông xã Công Vinh với biểu cảm ‘cực căng’ khi xem người mẫu trình diễn áo tắm khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Không giống như những cặp vợ chồng khác thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho nhau, cộng đồng mạng không còn xa lạ gì những màn “bốc phốt” “dìm hàng nhau” cực kỳ lầy lội của vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên.

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Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh trong một sự kiện gần đây - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Thuỷ Tiên khiến lại một lần nữa khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” vì “biến cực căng” trên mạng xã hội. Cụ thể, Thuỷ Tiên đăng một loạt ảnh của ông xã Công Vinh khi cùng cô tham dự một sự kiện. Nếu chỉ dừng ở đây thì không có gì đáng nói, điểm đặc biệt chính là biểu cảm “căng như dây đàn” của Công Vinh với ánh mắt hết nhìn lên trần nhà lại nhìn xuống sàn của anh, kèm theo chia sẻ: “Thanh niên nghiêm túc đi event với vợ, đến màn sân khấu toàn các người mẫu xinh đẹp sexy, anh chỉ ngó đèn trần nhà hoặc ngó đất với gương mặt cực kỳ nghiêm trọng. Ủa alo anh ơi, ai mượn anh làm vậy ạ, phí của đẹp dễ sợ”.

Không những vậy, cộng đồng mạng có một phen cường nghiêng ngả vì độ dễ thương của cả hai vợ chồng này khi Thuỷ Tiên siêng đến mức chú thích vào từng bức ảnh để chốt hạ tâm trạng thật sự của ông xã.

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Ánh mắt nhìn xa xăm vô định của Công Vinh khiến cộng đồng mạng thích thú - Ảnh: FBNV
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Nhiều người không khỏi bật cười khi đọc dòng chú thích của Thuỷ Tiên ở bức ảnh này Công Vinh đã hỏi cô rằng 'Đèn này chắc nhiều tiền lắm hả vợ' Ảnh: FBNV
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Loạt biểu cảm 'thanh niên nghiêm túc' của Công Vinh được Thuỷ Tiên chia sẻ - Ảnh: FBNV
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Mặc dù với biểu cảm 'khó đỡ' nhưng Công Vinh vẫn không quên vỗ tay khi sắp kết thúc trình diễn  - Ảnh: FBNV

Điểm qua một loạt ảnh, nhiều người không khỏi khen ngợi Công Vinh là “thanh niên nghiêm túc của năm” khi màn trình diễn áo tắm của những người mẫu sexy thế kia nhưng ông xã Thuỷ Tiên lại tỏ ra hết sức nghiêm trọng, “không dám” nhìn thẳng lên sân khấu mà lại ngó lơ hết trần nhà rồi lại nhìn xuống sàn, mặc dù thế vẫn không quên lịch sự vỗ tay khi kết thúc buổi biểu diễn.

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