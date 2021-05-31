Không lo bị hack tài khoản MXH với 3 mẹo bảo mật từ 'hacker quốc dân' Hiếu PC

Xã hội 31/05/2021 14:29

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, cái tên Hiếu PC đã trở nên quen thuộc với người yêu công nghệ nói riêng và người dùng mạng xã hội nói chung vì độ phủ sống quá lớn của chàng hacker họ Ngô này.

Ngô Minh Hiếu với nickname là Hiếu PC từng được giới hacker gọi với biệt danh "tên tội phạm công nghệ gây thiệt hại nhất nước Mỹ". Lý giải cho biệt danh này, Hiếu PC không ngần ngại kể về quá khứ phải ngồi tù 7 năm vì gây thiệt hại đến 3 triệu đô la ngân sách Mỹ.

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Hiếu PC đáng lẽ phải ngồi 40 năm tù nhưng được rút xuống còn 7 năm do những đóng góp và cải tạo tốt của mình - Ảnh: Internet

Trở về Việt Nam, anh muốn trở thành một người có thể giúp ích cho đất nước nên đã làm đơn xin và hiện tại Hiếu PC đang là nhân viên duy nhất của Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia.

Bởi vì ảnh hưởng của mình đến mạng xã hội, Hiếu PC thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm hay các mẹo để người dùng internet có một cái nhìn thông minh hơn. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hiếu PC đã chia sẻ hàng loạt các mật khẩu mà mọi người thường dùng và nghĩ rằng nó có "độ khó cao" kèm với đó là 3 mẹo giúp mật khẩu các tài khoản của bạn trở nên an toàn hơn.

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Bài đăng của Hiếu PC - Ảnh: Chụp màn hình

Danh sách các mật khẩu này sẽ làm bạn bất ngờ bởi vì thấy được bản thân đã từng hoặc đang sử dụng một trong những mật khẩu đó. Danh sách này cũng tương đối dễ biết bởi vì ngoài các dãy số "123456" thì đều là kết hợp của nó với các cụm từ thông dụng như "password" hay "qwerty".

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Danh sách các mật khẩu mà Hiếu PC liệt kê - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, Hiếu PC cũng mách cho người dùng 3 mẹo đơn giản để tăng bảo mật cho tài khoản của mình. Nghe thì có vẻ khó nhưng thật ra lại đơn giản hơn bạn nghĩ nhiều:

1. Không sử dụng bất kỳ mật khẩu nào trong số này hoặc mắc các lỗi về mật khẩu tương tự. Hãy sử dụng mật khẩu bảo mật tốt để thay thế.

2. Để đảm bảo mật khẩu của bạn được bảo mật, bạn nên:

- Không sử dụng 1 mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau,

- Tạo mật khẩu phức tạp như pha trộn các chữ thường với các chữ in hoa, các số và các ký tự đặc biệt.

- Sử dụng trình quản lý mật khẩu hoặc viết mật khẩu lại rồi lưu ở một nơi an toàn nếu sợ quên.

- Sử dụng trình tạo mật khẩu để tạo ra những mật khẩu có tính bảo mật cao nếu bạn khó khăn để suy nghĩ.

3. Luôn sử dụng 2 bước bảo mật cho tài khoản của mình.

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