Hot girl trong clip nóng 8 phút bất ngờ bị 'đào lại' phát ngôn: 'Sống nhân hậu trời cao tự khắc an bài'

Vào chiều ngày 27/5, cộng đồng mạng được phen náo loạn khi khắp các diễn đàn xuất hiện clip 8 phút với nội dung nhạy cảm và bị hàng loạt tài khoản "xin link". Nhân vật nữ chính trong clip được nhiều người nghi vấn là A.T., một cô gái trẻ khá quen mặt trong cộng đồng mạng.

Clip nhạy cảm khiến cộng đồng xôn xao

Chiều ngày 28/5, A.T. đã chính thức lên tiếng xác nhận cô gái trong đoạn clip “nóng” đó là mình. Theo lời kể, cô không biết lý do vì sao đoạn clip lại bị phát tán lên mạng. Cô cũng hé lộ, sau khi clip nóng bị phát tán khiến cô hoảng loạn. Bản thân cô cũng có ý định tự tử, cô đã chạy xe lên cầu Nhật Tân với ý định quyên sinh, kết thúc tất cả mọi đau khổ. Tuy nhiên, may mắn thay, cô được mẹ và người yêu đuổi theo ngăn lại. Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin, T. hiện đang ở trong trạng thái vô cùng kích động, hoảng loạn, phải nhập viện để truyền nước.