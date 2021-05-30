Hot girl trong clip nóng 8 phút bất ngờ bị 'đào lại' phát ngôn: 'Sống nhân hậu trời cao tự khắc an bài'

Sau khi bị lộ clip 8 phút nhạy cảm, những thông tin về đời tư của "nữ chính" liên tục được cộng đồng mạng ráo riết tìm kiếm. Đáng chú ý là châm ngôn sống đầy triết lý của cô cũng được mọi người "đào lại".
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Vào chiều ngày 27/5, cộng đồng mạng được phen náo loạn khi khắp các diễn đàn xuất hiện clip 8 phút với nội dung nhạy cảm và bị hàng loạt tài khoản "xin link". Nhân vật nữ chính trong clip được nhiều người nghi vấn là A.T., một cô gái trẻ khá quen mặt trong cộng đồng mạng.
Chiều ngày 28/5, A.T. đã chính thức lên tiếng xác nhận cô gái trong đoạn clip “nóng” đó là mình. Theo lời kể, cô không biết lý do vì sao đoạn clip lại bị phát tán lên mạng. Cô cũng hé lộ, sau khi clip nóng bị phát tán khiến cô hoảng loạn. Bản thân cô cũng có ý định tự tử, cô đã chạy xe lên cầu Nhật Tân với ý định quyên sinh, kết thúc tất cả mọi đau khổ. Tuy nhiên, may mắn thay, cô được mẹ và người yêu đuổi theo ngăn lại. Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin, T. hiện đang ở trong trạng thái vô cùng kích động, hoảng loạn, phải nhập viện để truyền nước.
Sau khi đoạn clip 8 phút bị phát tán, cộng đồng mạng liên tục truy tìm thông tin về đời tư của A.T.. Theo tìm hiểu, cô nàng sinh năm 1998 ở Hà Nam. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m68, số đo ba vòng lần lượt là 84-57-88. Cô đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, khoa Thanh nhạc. Sau đó, vào năm 2020 từng đăng ký tham gia cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Việt Nam nhưng sớm dừng chân. Thậm chí cô còn không được lọt vào vòng sơ khảo.
Ngoài ra, 9X từng tham gia đóng vai phụ trong một số bộ phim, nổi tiếng nhất trong số đó là Về Nhà Đi Con. Chân dài còn cộng tác cho một đài truyền hình, thử sức với vai trò diễn xuất quảng cáo. Người đẹp gốc Hà Nam, cô tiết lộ châm ngôn sống của mình chính là: “Có phúc ắt có phần, sống nhân hậu trời cao tự khắc an bài". Trước đó, chia sẻ về ý định thi hoa hậu, người đẹp từng bày tỏ: “Tôi muốn đưa tên tuổi quê hương, muốn quê hương của mình được có cơ hội một lần xướng danh trên đấu trường sắc đẹp”.
Hiện tại, vụ việc rò rỉ clip nhạy cảm của T. vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và gây ra sự chú ý trong dư luận.