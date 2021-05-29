Trung Quốc: Lộ clip 'nóng' của cặp đôi sinh viên làm ‘chuyện ấy’ ngay giảng đường đại học

Xã hội 29/05/2021 16:29

Gần đây, một đoạn clip nhạy cảm được truyền nhau trên mạng xã hội của một cặp đôi đang thực hiện "chuyện ấy" ngay tại nơi giảng đường của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hắc Long Giang (Trung Quốc).

Vừa qua, một đoạn clip nóng của một cặp đôi đang làm "chuyện ấy" ngay tại nơi giảng đường của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hắc Long Giang (Trung Quốc). Cụ thể, đoạn clip đã ghi lại hình ảnh đôi sinh viên đưa nhau xuống vị trí cuối giảng đường để quan hệ tình dục

Vụ việc phát tán clip nóng của cặp đôi sinh viên làm dấy lên nghi vấn có kẻ chủ mưu đứng phía sau. Ngay trong đoạn phim cho thấy góc máy quay đã nhiều lần thay đổi, chứng tỏ đã có ai đó phát hiện ra sự việc và cố tình điều chỉnh góc máy để bắt được toàn cảnh ân ái của cặp đôi. Có vẻ như chính người này cũng đã cắt đoạn phim và tung lên mạng.

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Đoạn clip hiện đang được lan truyền với tốc độ 'chóng mặt' trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sau khi đoạn clip nhảy cảm này được phát tán đầy rẫy trên mạng xã hội Weibo, danh tính của hai sinh viên đại học này cũng nhanh chóng được tìm ra, kèm theo đó là những lời chỉ trích vô cùng nặng nề. Chưa kể, có thông tin nói rằng ngay nhân vật nữ chính vì không thể chịu nổi áp lực dư luận nên đã nhảy từ sân thượng của trường xuống để tự sát, kèm theo đó là ảnh chụp xe cứu thương đang đậu phía bên trong khuôn viên trường đại học.

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Đôi nam nữ hiện đang nhận khá nhiều chỉ trích từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc xảy ra vào ngày 27/5, đại diện của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hắc Long Giang đã lên tiếng về vụ việc nữ sinh viên trong clip nóng tự kết liễu đời mình chỉ là một tin đồn thất thiệt. Họ xác nhận rằng xe cứu thương được gọi vào trường là bởi ngày hôm đó có một sinh viên bị hạ đường huyết, đột ngột ngất xỉu tải chỗ nên cần được đưa đến bệnh viện gấp.

Về phía đôi nam nữ 'mây mưa' trong giảng đường, luật sư hình sự cấp cao của công ty Luật Hồ Bắc - ông Phó Thành Thần chia sẻ: "Mặc dù, đôi sinh viên quan hệ trên giảng đường không vi phạm pháp luật nhưng đã vi phạm thuần phong mỹ tục, cần bị lên án và có sự giáo dục lại tư tưởng một cách đúng đắn".

Bên cạnh đó, cảnh sát quận Tùng Bắc của thành phố Cáp Nhĩ Tân đã vào cuộc điều tra và thu thập thông tin về vụ việc phát tán video và hình ảnh nhạy cảm của cặp đôi sinh viên này. Đối tượng đã tung video nóng của cặp đôi sinh viên có thể phải đối mặt với tội danh xâm phạm quyền riêng tư và phát tán những phim ảnh đồi trụy.

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Từ khóa:   sinh viên đại học quan hệ tình dục Trung Quốc

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