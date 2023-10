Vợ nam chính clip nóng 8 phút 'đắng cay': Với phụ nữ đây thực sự là 1 vết sẹo chứ không phải cơ hội để được nổi tiếng

Theo Pháp luật và bạn đọc, người phụ nữ tên G.D được cho là vợ nam chính trong clip cho biết, họ từng là vợ chồng nhưng hiện tại đã ly hôn và không còn dính líu gì tới nhau. Tuy nhiên, nói về lời tố cáo vào ngày 13/8/2020 thì G. chia sẻ thời điểm đó họ chưa hề ly hôn và chuyện hot girl A.T chen vào mối quan hệ của vợ chồng cô là thật.

"Vợ chồng mình đã ly hôn sau khi mối quan hệ của chồng mình và T. kéo dài được hơn 1 năm. Lý do vì chồng mình và T. không chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng đó. Cuộc sống hôn nhân gặp chuyện như vậy không người vợ nào không sốc, mình cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi chuyện gì cũng qua, mình phải vực dậy để làm việc, chăm con nên giờ cuộc sống của 3 mẹ con đã ổn, vui vẻ. Còn sự cố lần này của bố 2 đứa, mình cũng mong sớm chấm dứt để mọi thứ trở lại cuộc sống hàng ngày, cũng để bố 2 đứa làm việc có kinh tế đỡ đần mình nuôi 2 con", chị G. chia sẻ thêm.

Đồng thời, trong bài đăng mới nhất của G.D có bình luận: "Tự dưng nhiều like và follow". Cô cũng thẳng thắn trả lời: "Không có gì là tự dưng cả". Với phụ nữ thì đây thực sự là 1 vết sẹo chứ không phải cơ hội để được nổi tiếng. Nhiều người cảm thấy nghẹn ngào, đồng cảm lẫn mừng cho cô vì đã vượt qua được đổ vỡ hôn nhân, trong lúc chồng cũ khốn đốn vì clip nhạy cảm thì mẹ con cô vẫn hạnh phúc, bình yên.

Còn về phía nữ diễn viên trong phim Về nhà đi con, vào ngày 28/5, cô nàng đã chạy xe lên cầu Nhật Tân với ý định tự vẫn nhưng may mắn được mẹ và người yêu đuổi theo ngăn lại. Hiện tại do quá suy sụp khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, A.T ở bệnh viện để được theo dõi, chăm sóc.

Hiện thông tin cho rằng nữ diễn viên A.T là "tiểu tam" chen vào mối quan hệ vợ chồng của nam chính chỉ là thông tin một phía từ người vợ có tên G.D.