Vợ nam chính clip nóng 8 phút 'đắng cay': Với phụ nữ đây thực sự là 1 vết sẹo chứ không phải cơ hội để được nổi tiếng

Xung quanh vụ việc 1 hot girl bị lộ clip nóng 8 phút, vợ nam chính đã có những chia sẻ mới nhất xung quanh vụ việc.

Từ chiều 27/5, một đoạn clip nóng dài 8 phút được tung tràn lan trên mạng xã hội. Đoạn clip ghi lại cảnh đôi nam nữ "trần như nhộng" trong bồn tắm và có những hành động giường chiếu khiến ai nhìn cũng sốc. Điều đáng chú ý hơn là nữ chính có vẻ ngoài được cho là V.T.A.T - diễn viên trẻ từng tham gia loạt phim truyền hình Về Nhà Đi Con, Sinh Tử,... Clip nóng được cho là của nữ diễn viên A.T. - Ảnh: Chụp màn hình Cộng đồng mạng đã nhanh tay chụp lại những hình ảnh trước khi trang Facebook cá nhân của đôi nam nữ này được khóa. Theo đó, CĐM phát hiện khoảng 1 tháng trước, nam chính trong clip nóng vẫn còn đăng hình vui vẻ, hạnh phúc bên con trai của mình làm CĐM bán tín bán nghi về hạnh phúc gia đình của người đàn ông.

Nam chính trong đoạn clip 'nóng' vẫn đăng tải những hình ảnh của hai bố con cực tình cảm và vui vẻ - Ảnh chụp màn hình Song song đó, trên mạng xã hội đã rò rỉ đoạn chat của người được cho là vợ nam chính trong đoạn clip "nóng" đã trả lời bình luận của một người. Cô vợ cho biết: "Haha, chị ơi thấy chị trên page Hoa hậu gay gắt em T. Em tự giới thiệu em là vợ của bồ em ấy. Em ấy cặp với chồng em 1 năm nay và có bầu đi phá hồi cuối năm ngoái. Phốt em ý ngày xưa như nào em không biết còn phốt giật chồng em đầy đủ lắm. Mà khinh không thèm làm gì nên bố thí cho nó luôn". Đoạn tin nhắn của vợ nam chính trong đoạn clip với một người khác trên MXH - Ảnh: Internet Theo Pháp luật và bạn đọc, người phụ nữ tên G.D được cho là vợ nam chính trong clip cho biết, họ từng là vợ chồng nhưng hiện tại đã ly hôn và không còn dính líu gì tới nhau. Tuy nhiên, nói về lời tố cáo vào ngày 13/8/2020 thì G. chia sẻ thời điểm đó họ chưa hề ly hôn và chuyện hot girl A.T chen vào mối quan hệ của vợ chồng cô là thật.

"Vợ chồng mình đã ly hôn sau khi mối quan hệ của chồng mình và T. kéo dài được hơn 1 năm. Lý do vì chồng mình và T. không chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng đó. Cuộc sống hôn nhân gặp chuyện như vậy không người vợ nào không sốc, mình cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi chuyện gì cũng qua, mình phải vực dậy để làm việc, chăm con nên giờ cuộc sống của 3 mẹ con đã ổn, vui vẻ. Còn sự cố lần này của bố 2 đứa, mình cũng mong sớm chấm dứt để mọi thứ trở lại cuộc sống hàng ngày, cũng để bố 2 đứa làm việc có kinh tế đỡ đần mình nuôi 2 con", chị G. chia sẻ thêm. Đồng thời, trong bài đăng mới nhất của G.D có bình luận: "Tự dưng nhiều like và follow". Cô cũng thẳng thắn trả lời: "Không có gì là tự dưng cả". Với phụ nữ thì đây thực sự là 1 vết sẹo chứ không phải cơ hội để được nổi tiếng. Nhiều người cảm thấy nghẹn ngào, đồng cảm lẫn mừng cho cô vì đã vượt qua được đổ vỡ hôn nhân, trong lúc chồng cũ khốn đốn vì clip nhạy cảm thì mẹ con cô vẫn hạnh phúc, bình yên. Còn về phía nữ diễn viên trong phim Về nhà đi con, vào ngày 28/5, cô nàng đã chạy xe lên cầu Nhật Tân với ý định tự vẫn nhưng may mắn được mẹ và người yêu đuổi theo ngăn lại. Hiện tại do quá suy sụp khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, A.T ở bệnh viện để được theo dõi, chăm sóc. Hiện thông tin cho rằng nữ diễn viên A.T là "tiểu tam" chen vào mối quan hệ vợ chồng của nam chính chỉ là thông tin một phía từ người vợ có tên G.D.

Lộ nguyên nhân clip nóng 8 phút phát tán khiến nữ diễn viên 'Về nhà đi con' phải tự tử Sau khi clip nhạy cảm bị phát tán trên MXH, nữ diễn viên phim "Về nhà đi con" đã khóa trang cá nhân và giữ im lặng. Tuy nhiên mới đây, cô đã bất ngờ tiết lộ tình trạng của bản thân và nghi ngờ nguyên nhân bị phát tán clip nhạy cảm.

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