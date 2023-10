Sau khi clip nhạy cảm bị phát tán trên MXH, nữ diễn viên phim "Về nhà đi con" đã khóa trang cá nhân và giữ im lặng. Tuy nhiên mới đây, cô đã bất ngờ tiết lộ tình trạng của bản thân và nghi ngờ nguyên nhân bị phát tán clip nhạy cảm.

Mới đây, trên MXH lan truyền 1 đoạn clip dài khoảng 8 phút ghi lại cảnh nhạy cảm được cho là của nữ diễn viên Về nhà đi con khiến CĐM xôn xao, bàn tán. Với tốc độ lan truyền chóng mặt, cái tên V.T.A.T. trở nên hot hơn bao giờ hết. Sau khi dính vào ồn ào clip nhạy cảm, nữ diễn viên đã khóa Facebook, đến chiều nay ngày 28/5, cô bất ngờ thừa nhận mình chính là cô gái trong đoạn clip và chia sẻ về tình trạng của bản thân, đồng thời tiết lộ nghi ngờ về nguời tung clip.

Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với báo chí, nữ diễn viên cho biết sau khi phát hiện thông tin trên, cô suy sụp, rơi vào khủng hoảng. Thậm chí vì quá hoảng loạn nên chiều 27/5 cô đã chạy xe lên cầu Nhật Tân với ý định kết thúc tất cả nhưng đã được mẹ và người yêu đuổi theo ngăn lại. Hiện A.T. và người thân đang ở bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Cô nàng sở hữu thân hình bốc lửa, từng tham gia 1 vai diễn nhỏ trong bộ phim đình đám 'Về nhà đi con' - Ảnh: Internet

Nói về lý do lộ clip nóng, A.T. cho biết, đây là clip riêng tư được quay và lưu trữ trong điện thoại của cô, nhưng trước đó 1 ngày, nữ diễn viên từng đưa điện thoại và mật khẩu cho người khác. Rất có thể đó là lý do clip nhạy cảm bị phát tán.

Hiện, nữ diễn viên "Về nhà đi con" đã báo công an và đang chờ kết quả điều tra làm rõ.

