Hai ngày nay, vụ clip nóng 8 phút của một nữ diễn viên trẻ - hot girl "Về nhà đi con" lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng chú ý. Giữa lùm xùm này, siêu mẫu Xuân Lan đã có động thái gây sốc.

Hai ngày nay, mạng xã hội dậy sóng khi đoạn clip nóng của nữ diễn viên "Về nhà đi con" lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, nữ diễn viên này là V.T.A.T.. Sau vụ việc, nữ diễn viên rất hoảng loạn, không muốn tiếp xúc với ai trừ những người thân, bạn bè gần gũi nhất.

Liên quan đến việc phát tán clip này trên mạng xã hội, mới đây, siêu mẫu Xuân Lan đã lên tiếng bày tỏ quan điểm riêng. Không nhắc đích danh đến vụ việc, nhưng cựu mẫu cho rằng chuyện phòng the là chuyện thường tình, bất cứ người trưởng thành nào cũng từng trải qua. Thế nhưng, việc xấu ở đây là chia sẻ và bình phẩm chê bai clip chính là lối hành xử "không đúng mực". Thậm chí cô còn cho rằng: "Sao lại đem một cô bé ra bình phẩm vậy? Share và bình phẩm chê bai là điều không đúng rồi... Nếu một ngày chính mình bị tung clip hoặc con cháu mình là nạn nhân thì sao?".



Bài viết mới đây của Xuân Lan khiến mọi người chú ý

Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, sau khi đăng tải bài viết và gây chú ý dư luận, siêu mẫu đã nhanh chóng gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân.

Clip nóng của hot girl 'Về nhà đi con'

Liên quan đến clip nóng của hot girl "Về nhà đi con", sau sự việc, V. T. A. T. cho biết, vào chiều 27/5 cô đã chạy xe lên cầu Nhật Tân với ý định kết thúc tất cả nhưng may mắn được mẹ và người yêu đuổi theo ngăn lại. "Em nghĩ tới mẹ và gia đình, em sợ mang tội bất hiếu", cô chia sẻ với Nhịp sống Việt.

Dân mạng 'truyền tay', 'xin link' clip nóng nghi của diễn viên phim 'Về nhà đi con' sẽ đối mặt hình phạt gì? Liên quan đến vụ việc lộ clip nóng của nữ diễn viên phim Về nhà đi con, luật sư cho biết các cá nhân, tổ chức có hành vi phát tán, lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy sẽ bị xử phạt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuan-lan-an-y-vu-clip-nong-8-phut-cua-dien-vien-ve-nha-di-con-neu-mot-ngay-con-chau-minh-la-nan-nhan-thi-sao-406820.html