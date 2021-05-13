Thư 'xính lao' của Về nhà đi con hạ sinh con gái, CĐM ào ào chúc mừng ‘gia đình đủ nếp đủ tẻ, viên mãn quá’

Nữ diễn viên Bảo Thanh nổi tiếng với vai Thư "xính lao" trong phim Về nhà đi con vừa hạ sinh bé gái vào sáng nay.

Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Bảo Thanh đã không khỏi hạnh phúc và khoe ngay khoảnh khắc ngọt ngào khi ông xã cô bế đứa con gái bé bỏng mới sinh. Cô viết: "Chào em gái yêu của Bố Mẹ". Chồng Bảo Thanh mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô tận khi được bế con gái nhỏ vào lòng Chỉ sau 3 giờ thông báo tin vui, trang Facebook cá nhân của Bảo Thanh đã nhận được "cơn mưa" chúc mừng của người hâm mộ và bạn bè thân thiết với hơn 100 ngàn like và hơn 4 ngàn bình luận.

Trong đó những diễn viên nổi tiếng, bạn diễn chung với Bảo Thanh đã liên tục chúc mừng bà mẻ trẻ: DV Xuân Bắc: "Muazz muazzz Chúc mừng baby đã đến với cuộc sống tốt đẹp này!".

DV Hồng Đăng: "Chúc mừng gia đình đón thêm thành viên mới nhé". Nữ DV Hồng Diễm: "Chúc mừng gia đình cô Thanh! 2 mẹ con đã được về nhà rồi a?". MC Tuấn Tú: "Chúc mừng 2 vợ chồng đã có công chúa nhỏ nhé". Bảo Thanh so dáng mình trước và sau mang thai, đồng thời không quên bật mí tên gọi thân mật của con gái là Nanu Trong suốt thời gian mang thai, Bảo Thanh luôn giữ được nhan sắc rạng rỡ, tinh thần tươi vui, thoải mái, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày của mình cùng chồng và cậu con trai lớn hơn 9 tuổi. Nhan sắc xinh đẹp của Bảo Thanh khi lần thứ 2 làm mẹ Cả gia đình Bảo Thanh 'nhí nhố', hạnh phúc bên nhau Con trai đầu của Bảo Thanh hơn 9 tuổi, đã biết phụ giúp mẹ việc nhà, phơi đồ cho em gái Trước đó, vào năm 2019, sau khi nhận giải thưởng Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards cho vai diễn Anh Thư của Về nhà đi con, Bảo Thanh quyết định dừng đóng phim với lý do mong muốn sinh thêm em bé. Quyết định này của nữ diễn viên đã gây bất ngờ cho người hâm mộ tuy nhiên khán giả vẫn ủng hộ nhiệt tình. Sau hơn 10 năm kết hôn, Bảo Thanh đang có cuộc sống vô cùng viên mãn bên cạnh chồng và 2 con 'đủ nếp đủ tẻ' Sau đó, trên trang cá nhân của mình cô từng thông báo tin vui khi mình có bầu em bé thứ 2: "sau chuyến đi Đà Nẵng siêu vui đó, tôi trở về nhà với chiếc bụng siêu to. Cầu được ước thấy là có thiệt. Ơn trời". Lúc này, CĐM và bạn bè đã gửi rất nhiều lời chúc mừng cho nữ diễn viên và gia đình. Ảnh: FBNV

Liên tục 'thở dài, than ngắn' về thân hình 'béo tròn, béo lăn', bà bầu Bảo Thanh nhận cái kết bất ngờ từ cộng đồng mạng Ở tuần thai thứ 36, nữ diễn viên Về nhà đi con vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh các hoạt động thường ngày lên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen về nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung.

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