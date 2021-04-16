Liên tục 'thở dài, than ngắn' về thân hình 'béo tròn, béo lăn', bà bầu Bảo Thanh nhận cái kết bất ngờ từ cộng đồng mạng

Sao Việt 16/04/2021 06:12

Ở tuần thai thứ 36, nữ diễn viên Về nhà đi con vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh các hoạt động thường ngày lên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen về nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung.

Trong quá trình mang thai, đặc biệt là những tuần cuối thai kỳ, người phụ nữ không tránh khỏi những biến đổi về ngoại hình. Mũi nở, mặt tròn, chân to...là những điều khiến chị em phụ nữ ngại xuất hiện trước đám đông. Đối với nghệ sĩ nữ thì ngoại hình lại vô cùng quan trọng. Nhiều sao nữ đã từng "giấu nhẹm" hình ảnh lúc mang thai vì ngại "xấu". Nhưng nữ diễn viên Bảo Thanh lại hoàn toàn thoải mái đăng tải hình ảnh thường ngày lên mạng xã hội. Điều bất ngờ là lại nhận được sự khen ngợi của cư dân mạng về nhan sắc xinh đẹp, mặn mà kể cả lúc cận ngày lâm bồn. 

Mới đây, "con gái bố Sơn" trong Về nhà đi con đã đăng tải loạt ảnh tạo dáng cùng chồng khiến cho dân mạng ngỡ ngàng vì "quá đẹp". Thậm chí nhiều người còn không ngần ngại gọi nữ diễn viên VTV là "nữ thần mang bầu" hay "bà bầu đẹp nhất". 

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Trong loạt ảnh đăng tải trên trang cá nhân, nữ diễn viên mặc váy len kín đáo nhưng cũng không kém phần quyến rũ, kết hợp với kiểu trang điểm 'sương sương' làm nổi bật đường nét thanh tú vốn có. Có thể nữ diễn viên có tăng cân nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến ngoại hình 

Tuy nhiên đáp trả lại hàng loạt những lười khen có cánh của cộng đồng mạng, nữ diễn viên "than thở" vì ngoại hình ngoài đời "béo tròn, béo lăn". Mỹ nhân VTV hài hước chia sẻ: "Thế rồi các bác nghĩ bầu sắp đẻ mà không lên cân hay là vẫn thon gọn ư? Ôi không các bác nhé, vẫn béo tròn béo lăn đây, ảnh ọt chỉ là phù du thôi". Có vẻ sợ cộng đồng mạng vẫn không tin, nữ diễn viên còn nhiệt tình đăng tải thêm loạt ảnh "béo quá phải chôm áo chồng mặc" để chứng minh cho cái sự "béo" của mình.

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Áo thun của chồng trở thành trang phục thường ngày của mẹ bầu Bảo Thanh
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Qua các bức ảnh ghi lại cuộc sống thường ngày, có thể thấy nữ diễn viên cũng bị tăng cân như các bà bầu khác, tuy nhiên khuôn mặt vẫn giữ được nét rạng rỡ nên vẫn được fan nhiệt tình khen ngợi

Thế nhưng "bất chấp" chính chủ có tự đăng ảnh với mục đích "dìm hàng" bản thân thì cộng đồng mạng vẫn một mực quả quyết "Thư xính lao" rất hợp với việc bầu bì. Vì chả có ai bầu càng to lại càng trẻ trung và xinh đẹp như cô cả. Hiện tại nữ diễn viên đang ở những ngày cuối của thai kỳ và đang sẵn sàng chào đón bé thứ hai ra đời. 

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