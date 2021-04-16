Liên tục 'thở dài, than ngắn' về thân hình 'béo tròn, béo lăn', bà bầu Bảo Thanh nhận cái kết bất ngờ từ cộng đồng mạng

Trong quá trình mang thai, đặc biệt là những tuần cuối thai kỳ, người phụ nữ không tránh khỏi những biến đổi về ngoại hình. Mũi nở, mặt tròn, chân to...là những điều khiến chị em phụ nữ ngại xuất hiện trước đám đông. Đối với nghệ sĩ nữ thì ngoại hình lại vô cùng quan trọng. Nhiều sao nữ đã từng "giấu nhẹm" hình ảnh lúc mang thai vì ngại "xấu". Nhưng nữ diễn viên Bảo Thanh lại hoàn toàn thoải mái đăng tải hình ảnh thường ngày lên mạng xã hội. Điều bất ngờ là lại nhận được sự khen ngợi của cư dân mạng về nhan sắc xinh đẹp, mặn mà kể cả lúc cận ngày lâm bồn.

Mới đây, "con gái bố Sơn" trong Về nhà đi con đã đăng tải loạt ảnh tạo dáng cùng chồng khiến cho dân mạng ngỡ ngàng vì "quá đẹp". Thậm chí nhiều người còn không ngần ngại gọi nữ diễn viên VTV là "nữ thần mang bầu" hay "bà bầu đẹp nhất".