Bầu bí sắp 'vỡ chum', Bảo Thanh vẫn thon gọn và trẻ trung xinh đẹp đến bất ngờ

Hậu trường 23/01/2021 14:27

Nhan sắc ngày càng lên hương của diễn viên Bảo Thanh khi mang thai con thứ 2 khiến nhiều chị em phải trầm trồ.

Bảo Thanh là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Cô được đánh giá cao về khả năng diễn xuất và là nữ diễn viên tài năng của miền Bắc. Chân dài này để lại dấu ấn lớn khi tham gia hàng loạt bộ phim "làm mưa làm gió" một thời như: Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con, Những ngày không quên... Lối diễn tự nhiên đã giúp cô giành về nhiều giải thưởng danh giá và được khán giả yêu mến.

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Ở tuổi 31, Bảo Thanh sở hữu sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn - Ảnh: FB

Khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, đầu năm 2020, Bảo Thanh quyết định tạm ngưng sự nghiệp để chăm lo cho gia đình. Không lâu sau, cô báo tin đang mang thai con thứ 2.

Dù tạm ngưng đóng phim nhưng cô vẫn liên tục cập nhật hình ảnh và cuộc sống đời thường lên mạng để fan theo dõi. Hiện tại, nữ diễn viên "Về nhà đi con" đã bước vào những tháng cuối thai kỳ.

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Hiện cô đang mang thai con thứ 2 với ông xã - Ảnh: FB

Khác với hình ảnh thường thấy ở nhiều mẹ bầu như lên cân, ngoại hình thay đổi, Bảo Thanh lại ngày càng trẻ trung. Cô khiến nhiều chị em trầm trồ vì vóc dáng mảnh mai, gương mặt căng mịn và rạng ngời như hoa.

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Bước vào tháng cuối thai kỳ, nữ diễn viên vẫn vô cùng thon gọn và xinh đẹp - Ảnh: FB
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Trong suốt thai kỳ, cô được chồng cưng chiều hết mực - Ảnh: FB

Trước đó, Bảo Thanh tiết lộ đang mang thai con gái. Nữ diễn viên kết hôn với ông xã Đức Thắng khi chỉ mới 21 tuổi và có với nhau 1 con trai kháu khỉnh. Hiện tình cảm của cả hai vẫn rất mặn nồng.

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