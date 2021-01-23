Phan Đinh Tùng đón con thứ 2, hình ảnh đầu tiên của em bé được hé lộ

Hậu trường 23/01/2021 11:23

Ca sĩ Phan Đinh Tùng hạnh phúc báo tin gia đình có thêm thành viên mới. Em bé ra đời trước ngày dự sinh 3 tuần.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phan Đinh Tùng vui mừng báo tin gia đình vừa đón con thứ 2 ra đời. Được biết, em bé chào đời trước ngày dự sinh 3 tuần nên cả gia đình vô cùng lo lắng, nhưng may mắn mọi chuyện đều ổn.

Phan Đinh Tùng chia sẻ trên trang cá nhân: "Con háo hức đón Tết quá nên con chào đời sớm hơn ngày dự sinh 3 tuần ạ! Hai mẹ con con đều được khoẻ mạnh sau khi vượt qua cơn nguy kịch nhờ sự nhanh nhẹn, tận tâm và tài năng của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện".

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Phan Đinh Tùng hạnh phúc khoe ảnh cận diện mạo con trai cưng lên trang cá nhân và nhận được rất nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp - Ảnh: FB
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Trộm vía em bé rất bụ bẫm và đáng yêu - Ảnh: FB

Em bé ra đời vào ngày 22/1, nặng 3kg và được đặt tên là Phan Minh Trí Đức. Những hình ảnh đầu tiên của quý tử cũng được nam ca sĩ sinh năm 1975 tiết lộ. Hiện vợ chồng Phan Đinh Tùng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khắp nơi.

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Cặp đôi đã có một cô con gái đầu xinh xắn 7 tuổi - Ảnh: FB
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Giờ đây, hạnh phúc của gia đình nam ca sĩ càng trọn vẹn hơn khi 'đủ nếp đủ tẻ' - Ảnh: FB

Phan Đinh Tùng và ca sĩ Thái Ngọc Bích kết hôn vào năm 2012. Cặp đôi có một cô con gái đầu là bé Noel (tên thật là Phan Châu Ngọc) 7 tuổi. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi sau gần 10 năm bên nhau khiến mọi người ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Phan Đinh Tùng vợ Phan Đinh Tùng ca sĩ Thái Ngọc Bích

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