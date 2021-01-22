Bị nhầm là người yêu cũ của Hồ Ngọc Hà, Châu Đăng Khoa 'tá hỏa' lên tiếng thanh minh

Hậu trường 22/01/2021 16:26

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tỏ thái độ khó chịu và lên tiếng nói rõ trước thông tin gây hiểu lầm.

Scandal tình ái giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm khiến dư luận dậy sóng hai ngày qua. Mọi chuyện càng nóng hơn khi xuất hiện thông tin cặp đôi "đường ai nấy đi" vì "người thứ 3".

Dù chưa rõ thực hư, nhưng Hải Tú là cái tên bị đồn là "trà xanh" phá hoại mối quan hệ của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm. Cô nàng nhận về vô số ý kiến trái chiều, không chỉ dân mạng mà nhiều sao Việt cũng lên tiếng.

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Ồn ào tình ái của Sơn Tùng khiến dư luận không ngừng xôn xao - Ảnh: FB

Giữa lúc dư luận vẫn chưa lắng dịu, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa vừa có bài viết thu hút sự chú ý. Cụ thể trên trang cá nhân, anh chia sẻ ảnh chụp một đoạn confession viết về Hải Tú trong đó có nhắc đến Hồ Ngọc Hà: "Vậy nên khi chứng kiến Hồ Ngọc Hà yêu Châu Đăng Khoa, nhiều bà mẹ bỉm sữa liên tục xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của cô...".

Dường như người này đang nói đến ồn ào tình ái giữa Hồ Ngọc Hà và đại gia kim cương Chu Đăng Khoa nhưng đã viết nhầm thành "Châu Đăng Khoa".

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Châu Đăng Khoa bất ngờ bị hiểu nhầm là 'tình cũ' của Hà Hồ - Ảnh: Internet

Sau khi phát hiện ra sai sót, Châu Đăng Khoa lập tức lên tiếng để tránh bị hiểu lầm. Anh viết: "Giữa đêm nhưng buộc phải lên tiếng lần đầu cũng như lần cuối. Mối quan hệ giữa tôi và Hà là hoàn toàn trong sáng, còn Hà có yêu tui hay không thì làm sao tui biết, tui còn chưa biết mà các bạn đã biết và viết như đúng rồi. Xin hãy để cho tui và Hà được yên, tui chỉ xem cô ấy là chị. Tui thà làm trà sữa ngũ cốc sủi bọt trân châu 50 đường 50 đá còn hơn".

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Bài đăng của nam nhạc sĩ khiến dân mạng phải bật cười - Ảnh: FB

Hiện tại, scandal tình ái giữa Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Có rất nhiều đồn đoán về chuyện này, nhưng người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

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Từ khóa:   nhạc sĩ Châu Đăng Khoa Hồ Ngọc Hà Sơn Tùng

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