Chị gái Thiều Bảo Trâm lên tiếng ẩn ý giữa lùm xùm em gái bị 'cắm sừng'

Hậu trường 22/01/2021 11:38

Ồn ào tình ái giữa Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng khiến dư luận dậy sóng 2 ngày qua. Không ít ý kiến tranh cãi về chuyện của cặp đôi.

Nghi vấn Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã "toang" khiến người hâm mộ chấn động suốt 2 ngày qua. Dù chưa một lần công khai quan hệ, nhưng những ai theo dõi họ đều biết về mối quan hệ này. Cặp đôi nghệ sĩ luôn "vô tình" để lộ nhiều bằng chứng hẹn hò suốt thời gian dài khiến fan liên tục gọi tên.

Bởi vậy, thông tin cặp đôi đã "đường ai nấy đi" sau 8 năm gắn bó khiến dân mạng tiếc nuối. Câu chuyện càng được đẩy lên đến đỉnh điểm khi rộ tin Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm chia tay vì "trà xanh" (người thứ 3) phá đám.

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Dù không công khai, nhưng cặp đôi nhiều lần để lộ bằng chứng hẹn hò - Ảnh: Internet

Trong khi sự việc vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, thì mới đây, chị gái Thiều Bảo Trâm - Thiều Anh Đào đã đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý. Không ít dân mạng đoán rằng cô đang ngầm thừa nhận chuyện chia tay là thật khi viết: "Tôi vẫn luôn yêu thích câu nói 'Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng ấy'. Nếu đã chọn sống tệ bạc thì hãy ở đó đến cùng để nhận hết hậu quả của nó, nhân quả thường hay tới muộn nên nhiều người lầm tưởng nó không linh ứng với mình".

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Dòng chia sẻ của chị gái Thiều Bảo Trâm khiến mọi người cho rằng tin đồn chia tay là thật - Ảnh: FB
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Thiều Anh Đào và em gái Thiều Bảo Trâm - Ảnh: FB

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng của Thiều Anh Đào đã nhận về hơn 5 ngàn lượt like cùng vô số bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều cho rằng chị gái Thiều Bảo Trâm đang ẩn ý nói về chuyện tình cảm của em gái. Rất nhiều fan vào bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi và để lại bình luận thất vọng với thần tượng.

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