Dòng tâm sự nghẹn lòng của ca sĩ Phi Nhung khi gần 1 năm không gặp con gái ruột

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, ca sĩ Phi Nhung và con gái sống xa nhau nửa vòng trái đất suốt gần 1 năm qua.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phi Nhung xúc động chia sẻ dòng trạng thái thương nhớ con gái ruột. Ái nữ nhà giọng ca "Còn thương rau đắng mọc sau hè" hiện đang làm y tá tại Mỹ. Vì dịch Covid-19 nên gần 1 năm qua, Phi Nhung và còn gái chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.

Nữ ca sĩ đăng ảnh con gái Wendy kèm dòng chia sẻ đầy tự hào - Ảnh: FB

Phi Nhung xúc động viết về Wendy và hứa qua Tết sẽ đi thăm con gái: "Mẹ không hoàn hảo. Mẹ nóng giận, hay mất kiểm soát và thỉnh thoảng hay to tiếng với con. Nhưng sau tất cả, mẹ vẫn yêu con vẫn là mẹ của con suốt đời.

Gần 1 năm làm việc trong bệnh viện, đối diện với Covid-19, bạn nhỏ của tôi đã trưởng thành rất nhiều. Mẹ hãnh diện về con lắm con biết không. Kiếp sau, mẹ con mình sẽ tiếp tục làm mẹ con nữa nhé. Cố lên qua Tết mẹ sẽ về với con nhen, yêu con lắm lắm".

Dòng chia sẻ Phi Nhung viết cho con gái khiến ai nấy xúc động. Mọi người gửi lời động viên nữ ca sĩ và mong dịch bệnh sớm qua đi.

Từ khi công khai ái nữ, nữ ca sĩ thoải mái chia sẻ nhiều hình ảnh chụp chung của hai mẹ con - Ảnh: Internet

Trước đó, Phi Nhung từng công khai con gái trong một sự kiện tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Con gái ruột Phi Nhung tên Wendy Phạm. Cô sinh năm 1992, sinh sống và học tập ở Mỹ từ nhỏ. Phi Nhung giấu kín mọi thông tin về con gái với công chúng suốt thời gian dài, mãi đến năm 2017 mới công khai.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-tam-su-nghen-long-cua-ca-si-phi-nhung-khi-gan-1-nam-khong-gap-con-gai-ruot-394090.html