Đăng ảnh gia đình hạnh phúc, Việt Hương còn khéo khoe vừa được chồng tặng một căn nhà

Dù thường xuyên sống xa nhau do công việc, nhưng tình cảm của vợ chồng Việt Hương và Hoài Phương vẫn rất ngọt ngào.

Việt Hương là một trong những nữ nghệ sĩ hài đắt show nhất hiện nay. Bởi vậy, công việc của cô rất bận rộn và thường xuyên phải di chuyển nhiều nơi để phục vụ khán giả. Dù thường xuyên phải sống xa nhau do công việc, tình cảm vợ chồng Việt Hương vẫn rất ngọt ngào.

Việt Hương khoe ảnh gia đình hạnh phúc và tiết lộ vừa được chồng tặng nhà - Ảnh: FB

Mới đây, Việt Hương vừa đăng tải loạt ảnh gia đình 3 thành viên và tiết lộ được ông xã Hoài Phương tặng một căn nhà. Cô viết: "Hôm nay anh lên tiếng, khi ký giấy tặng vợ có căn nhà chứ nhiêu mà dám khóc khích nhỉ?".

Những dịp lễ Tết, Việt Hương thường không nhận show mà dành thời gian bên chồng con - Ảnh: FB

Trước đó, nhạc sĩ Hoài Phương gây chú ý khi đăng tải bài viết hài hước chia sẻ về vợ: "Trên đời này có 2 điều khó. Thứ 1: Nhét tư tưởng của người này vào đầu của người khác. Thứ 2: Nhét tiền của người khác vào túi của mình. Ai làm được điều thứ nhất thành công, ta gọi đó là thầy. Ai làm được điều thứ 2 thành công, ta gọi đó là chủ. Nhưng nếu có người nào làm được cả điều trên thành công, ta gọi đó là... vợ".

Khi có dịp về Việt Nam, anh luôn 'tháp tùng' bà xã đến các sự kiện lớn nhỏ - Ảnh: FB

Việt Hương và Hoài Phương kết hôn vào năm 2007, hiện đã có chung một cô con gái tên Elyza Nguyễn. Để vợ an tâm về nước theo đuổi đam mê, Hoài Phương lựa chọn một mình chăm sóc con gái, hạn chế hoạt động nghệ thuật.

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