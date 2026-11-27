Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 27/11/2026, nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Bạn nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh, vì thế mà những đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn những cơ hội nhiều triển vọng khác.

Người làm công ăn lương cũng có một ngày làm việc suôn sẻ. Bạn biết phát huy sức mạnh của tập thể nên công việc dù có khó khăn đến mấy cũng luôn có người giúp đỡ. Đây là một trong những bước đệm để bạn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 27/11/2026, tuổi Tý gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Con giáp này có thể được thừa kế một cơ ngơi, tài sản khổng lồ do cha mẹ hoặc những người đi trước để lại. Hãy lập ra kế hoạch phát triển trong tương lai ngay bây giờ chứ đừng chỉ biết hưởng thụ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, những người làm công ăn lương với tính cách cần cù, chăm chỉ và cẩn thận sẽ nhận được sự tán thưởng của cấp trên và sự tin tưởng của đồng nghiệp. Khoản tiền ấy dù không quá lớn nhưng bản mệnh hãy lấy đó làm nguồn động viên tinh thần lao động của mình.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 27/11/2026, có Thiên Ấn che chở, điềm báo tử vi cho thấy rằng người tuổi Mùi có thể sẽ giành được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, những khó khăn chỉ càng tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện những góc khuất trong năng lực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, tình cảm của người tuổi Mùi có nhiều điểm sáng. Đường tình duyên của người độc thân khá đẹp, đào hoa vượng. Bạn có cơ hội gặp những đối tượng tốt, phù hợp với điều kiện của bản thân có thể qua giới thiệu, có người gặp qua công việc. Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau nên mối quan hệ tiến triển rất thuận lợi.

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