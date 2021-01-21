Khoe ảnh vợ đẹp lộng lẫy, đại gia Đức An nhắn ngọt ngào: 'Anh tôn thờ em suốt đời'

Hậu trường 21/01/2021 12:00

Không chỉ yêu chiều, chăm sóc cựu người mẫu Phan Như Thảo như bà hoàng, đại gia Đức An còn tuyên bố tôn thờ vợ suốt đời.

Dù không còn hoạt động trong làng giải trí Việt, nhưng Phan Như Thảo vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của công chúng. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cựu người mẫu bên đại gia Đức An được mọi người ngưỡng mộ.

Cô nàng dành không ít lời "có cánh" khen tặng chồng đại gia. Dù có con gái nhỏ nhưng Phan Như Thảo không phải tất bật lo toan vì đã có doanh nhân Đức An phụ giúp. Ngay cả chuyện nấu nướng, nhà cửa, đại gia Đức An cũng phụ trách. Anh muốn vợ an tâm lo sự nghiệp kinh doanh riêng.

chong phan nhu thao
Lấy chồng đại gia hơn tuổi, Phan Như Thảo được yêu chiều như 'công chúa' - Ảnh: FB

Ít phút trước, đại gia Đức An khiến cư dân mạng trầm trồ khi khoe hình ảnh mới nhất của Phan Như Thảo lên trang cá nhân và tuyên bố: "Anh tôn thờ em suốt đời". Anh còn khéo nịnh vợ dưới phần bình luận: "Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy vợ mình sát cánh".

Khoe ảnh vợ đẹp lộng lẫy, đại gia Đức An nhắn ngọt ngào: 'Anh tôn thờ em suốt đời' - Ảnh 2
Phan Như Thảo ngày càng xinh đẹp, thon gọn sau quá trình giảm cân - Ảnh: FB
chong phan nhu thao 3
Cô chăm chỉ tập luyện và ăn kiêng để lấy lại vóc dáng - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ ngọt ngào của danh nhân Đức An thể hiện tình yêu với Phan Như Thảo khiến mọi người ngưỡng mộ. Cặp đôi yêu nhau từ khi Phan Như Thảo còn là một người mẫu nổi tiếng với body nuột nà. Hiện tại, dù vóc dáng của bà mẹ 1 con thay đổi nhiều nhưng tình cảm của anh vẫn không đổi thay.

Thậm chí, đại gia Đức An còn động viên và giúp đỡ vợ giảm cân. Anh hết mực bênh vực bà xã trước những lời mỉa mai của dân mạng.

Có 2 con chung, Lưu Hương Giang 'cười ra nước mắt' khi bị hiểu nhầm là bồ nhí của Hồ Hoài Anh

Có 2 con chung, Lưu Hương Giang 'cười ra nước mắt' khi bị hiểu nhầm là bồ nhí của Hồ Hoài Anh

Chia sẻ của ca sĩ Lưu Hương Giang về chuyện bị một tài xế taxi hiểu nhầm là bồ nhí của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khiến nhiều người bật cười.

Xem thêm
Từ khóa:   Phan Như Thảo và Đức An người mẫu Phan Như Thảo vóc dáng Phan Như Thảo

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 10 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026