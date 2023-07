Khoe ảnh vợ đẹp lộng lẫy, đại gia Đức An nhắn ngọt ngào: 'Anh tôn thờ em suốt đời'

Không chỉ yêu chiều, chăm sóc cựu người mẫu Phan Như Thảo như bà hoàng, đại gia Đức An còn tuyên bố tôn thờ vợ suốt đời.

Dù không còn hoạt động trong làng giải trí Việt, nhưng Phan Như Thảo vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của công chúng. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cựu người mẫu bên đại gia Đức An được mọi người ngưỡng mộ.

Cô nàng dành không ít lời "có cánh" khen tặng chồng đại gia. Dù có con gái nhỏ nhưng Phan Như Thảo không phải tất bật lo toan vì đã có doanh nhân Đức An phụ giúp. Ngay cả chuyện nấu nướng, nhà cửa, đại gia Đức An cũng phụ trách. Anh muốn vợ an tâm lo sự nghiệp kinh doanh riêng.

Lấy chồng đại gia hơn tuổi, Phan Như Thảo được yêu chiều như 'công chúa' - Ảnh: FB

Ít phút trước, đại gia Đức An khiến cư dân mạng trầm trồ khi khoe hình ảnh mới nhất của Phan Như Thảo lên trang cá nhân và tuyên bố: "Anh tôn thờ em suốt đời". Anh còn khéo nịnh vợ dưới phần bình luận: "Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy vợ mình sát cánh".



Phan Như Thảo ngày càng xinh đẹp, thon gọn sau quá trình giảm cân - Ảnh: FB

Cô chăm chỉ tập luyện và ăn kiêng để lấy lại vóc dáng - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ ngọt ngào của danh nhân Đức An thể hiện tình yêu với Phan Như Thảo khiến mọi người ngưỡng mộ. Cặp đôi yêu nhau từ khi Phan Như Thảo còn là một người mẫu nổi tiếng với body nuột nà. Hiện tại, dù vóc dáng của bà mẹ 1 con thay đổi nhiều nhưng tình cảm của anh vẫn không đổi thay.

Thậm chí, đại gia Đức An còn động viên và giúp đỡ vợ giảm cân. Anh hết mực bênh vực bà xã trước những lời mỉa mai của dân mạng.

Có 2 con chung, Lưu Hương Giang 'cười ra nước mắt' khi bị hiểu nhầm là bồ nhí của Hồ Hoài Anh Chia sẻ của ca sĩ Lưu Hương Giang về chuyện bị một tài xế taxi hiểu nhầm là bồ nhí của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khiến nhiều người bật cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-vo-dep-long-lay-dai-gia-duc-an-nhan-ngot-ngao-anh-ton-tho-em-suot-doi-394025.html