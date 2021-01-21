Có 2 con chung, Lưu Hương Giang 'cười ra nước mắt' khi bị hiểu nhầm là bồ nhí của Hồ Hoài Anh

Hậu trường 21/01/2021 10:30

Chia sẻ của ca sĩ Lưu Hương Giang về chuyện bị một tài xế taxi hiểu nhầm là bồ nhí của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khiến nhiều người bật cười.

Vừa qua, trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang chia sẻ tình huống "dở khóc dở cười" khi đi taxi chung với ông xã Hồ Hoài Anh. Cụ thể khi hai vợ chồng lên xe, anh tài xế lập tức nhận ra nam nhạc sĩ và hỏi chuyện. Tuy nhiên, điều đáng nói là người này không nhận ra nữ ca sĩ họ Lưu và hiểu nhầm rằng cô là bồ nhí của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

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Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh là một trong những đôi vợ chồng được ngưỡng mộ của Vbiz - Ảnh: FB

Cô hài hước kể lại: "Tối qua 2 vợ chồng gọi taxi ở Hà Nội vừa lên xe anh taxi nhận ra chồng mình mừng rỡ bảo đi làm taxi thích thật thỉnh thoảng lại được chở người nổi tiếng, và e dè liếc qua kính nhìn nhìn mình xong quay sang nói với anh chồng:

Là người nổi tiếng làm điều gì mờ ám sai trái cũng khó khăn hơn anh nhỉ?

Anh chồng mình: Ý anh làm điều sai trái là sao?

Taxi: Thì đấy anh biết rồi còn gì".

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Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi có hai cô con gái chung đáng yêu - Ảnh: FB

Câu nói ẩn ý của anh tài xế khiến Hồ Hoài Anh khá hoang mang. Tuy nhiên, vì có công việc nên anh phải xuống xe trước và người tài xế tiếp tục chuyển hướng sang Lưu Hương Giang.

Bà mẹ hai con tiếp tục kể lại: "Em là bạn gái của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh à? Em làm nghề gì có làm nghệ thuật không?

Tôi: Em làm kinh doanh.

Taxi: Thế em quen anh ấy lâu chưa?

Tôi: Em là vợ

Taxi: Ối anh xin lỗi tối anh nhìn không rõ, nãy giờ anh tưởng em là bạn gái mà em kém anh ấy bao tuổi?

Tôi: Em kém 3 tuổi

Taxi: Đấy kém 13 tuổi bảo sao anh nhìn em trẻ quá anh lại cứ tưởng bồ ông ấy, thế em mấy cháu rồi...".

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Sau 2 lần làm mẹ, sắc vóc của bà xã Hồ Hoài Anh vẫn vô cùng nuột nà - Ảnh: FB

Chia sẻ của Lưu Hương Giang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Mọi người hết lời khen ngợi sự dễ thương của vợ chồng nghệ sĩ. 

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Từ khóa:   Hồ Hoài Anh Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang ca sĩ Lưu Hương Giang

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