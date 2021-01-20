Clip: Linh Lan khóc nghẹn nắm tay mẹ ruột Vân Quang Long xin lỗi

Trước lời xin lỗi của Linh Lan, mẹ ruột Vân Quang Long tỏ ra vô cùng bối rối, bà từ chối cái nắm tay của cô.

Sáng 20/1, lễ an táng ca sĩ Vân Quang Long đã diễn ra tại Đồng Tháp. Những hình ảnh tại lễ đặt tro cốt cố ca sĩ vào mộ phần đã được chia sẻ khiến ai nấy xót xa.

Từ sớm, rất đông bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt để cùng gia đình đưa tiễn cựu thành viên nhóm 1088 về nơi an nghỉ cuối cùng. Vợ cũ Vân Quang Long - Ái Vân cùng 2 con Trác Kỳ và Trác Hy có mặt từ sớm. Tuy không có mặt trong lễ tụng kinh tại nhà, nhưng Linh Lan cũng kịp đến để đưa tro cốt chồng vào mộ phần.

Hình ảnh gia đình Vân Quang Long đến tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng 20/1 - Ảnh: Internet

Sau lễ an táng, Linh Lan và con gái cùng di chuyển về nhà riêng của bố mẹ cố ca sĩ. Tại đây, cô đã nắm tay mẹ ruột Vân Quang Long và xin tha lỗi. Theo clip được chia sẻ, Linh Lan khóc nghẹn gọi mẹ của chồng quá cố là "bác": "Con xin lỗi bác, từ xưa tới giờ con làm chưa có đúng với anh Long, con thực lòng xin lỗi bác...".

Clip Linh Lan xin lỗi mẹ ruột Vân Quang Long.

Bà tỏ ra bối rối trước hành động của Linh Lan - Ảnh: Internet

Có thể thấy, mẹ ruột Vân Quang Long vô cùng bối rối trước hành động bất ngờ của Linh Lan. Bà liên tục từ chối cái nắm tay của cô và cho biết sẽ suy nghĩ sau vì tâm trạng đang rất rối.

Bà nói: "Không có gì, bây giờ trong lòng bác tùm lum tùm la, đầu óc rối loạn hết lên. Chuyện đó để từ từ bác suy nghĩ chứ giờ bác cũng...".

Lúc này Ái Vân - vợ cũ Vân Quang Long cũng có mặt và chứng kiến mọi việc, cô động viên Linh Lan: "Bình tĩnh, nín đi đã. Để mọi chuyện êm xuôi, mọi người nhẹ nhàng, anh đi thanh thản chứ giờ không nên nói điều gì".

Ái Vân khuyên Linh Lan không nên nói gì lúc này - Ảnh: Internet

Ngày 29/12/2020, Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ vì đột quỵ. Do tình hình dịch bệnh, gia đình quyết định hỏa táng tại Mỹ sau đó đưa tro cốt về nước an táng.

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