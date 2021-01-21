Vợ chồng Cường Đô la 'trốn' con gái đi chơi, thoải mái ôm ấp tình tứ bên nhau

Hậu trường 21/01/2021 16:48

Sau khi bé Suchin ra đời, đây là lần hiếm hoi vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đi chơi mà không có con gái bên cạnh.

Cuộc sống của Cường Đô la và Đàm Thu Trang luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người. Sau khi sinh con, vợ chồng "đại gia phố núi" thoải mái chia sẻ về cuộc sống đời thường lên mạng. Qua đây có thể thấy, cặp đôi đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ nhất của cuộc sống hôn nhân.

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Cường Đô la đang rất hài lòng với cuộc sống viên mãn hiện tại - Ảnh: FB

Mới đây, Cường Đô la đã đăng tải hình ảnh đưa bà xã Đàm Thu Trang đi du lịch Đà Lạt. Vợ chồng nam doanh nhân "trốn" con gái đi hâm nóng tình cảm.

Từ khi có con, Cường Đô la và Đàm Thu Trang ít có thời gian riêng dành cho nhau. Lần này không có ái nữ bên cạnh, cặp đôi thoải mái thể hiện sự thân mật, ôm nhau vô cùng tình cảm khi đi chơi chung với vợ chồng Diệp Lâm Anh.

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Cặp đôi thể hiện cử chỉ ngọt ngào khi 'trốn' con gái đi chơi - Ảnh: FB
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Vợ chồng Diệp Lâm Anh cùng đi chơi với vợ chồng Đàm Thu Trang - Ảnh: FB

Khoảnh khắc "tình bể bình" của vợ chồng Cường Đô la thu hút sự chú ý của mọi người. Dân mạng dành sự ngưỡng mộ cho tình cảm của cặp đôi. 

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Sau khi kết hôn, Cường Đô la ngày càng trẻ trung và phong độ. Đại gia Minh Nhựa phải thốt lên: 'Càng lúc càng trẻ quá nha Cường, chỉ cách mình đi nè' - Ảnh: FB

Cường Đô la và Đàm Thu Trang kết hôn vào giữa năm 2019. Từng là chàng doanh nhân đào hoa, nhưng sau lấy vợ và có con, anh được khen là người chồng, người cha tuyệt vời, hết lòng yêu chiều vợ con.

Đăng ảnh gia đình hạnh phúc, Việt Hương còn khéo khoe vừa được chồng tặng một căn nhà

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Dù thường xuyên sống xa nhau do công việc, nhưng tình cảm của vợ chồng Việt Hương và Hoài Phương vẫn rất ngọt ngào.

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