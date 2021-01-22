Tròn 1 tuổi, cặp song sinh nhà MC Thành Trung mũm mĩm, đáng yêu hết phần thiên hạ

2 nhóc tỳ song sinh nhà MC Thành Trung ngày càng đáng yêu và nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ cộng đồng mạng.

Thành Trung là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Bên cạnh vai trò MC, anh còn là một diễn viên hài nổi tiếng và được mọi người yêu mến. Có sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên của anh lại khá trắc trở.

MC Thành Trung từng trải qua một lần đổ vỡ với ca sĩ Thu Phượng. Họ chia tay khi đã có con gái chung. Năm 2017, nam MC tái hôn với người đẹp Ngọc Hương. Cuối tháng 12/2019, vợ chồng nghệ sĩ chào đón cặp quý tử song sinh ra đời.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng MC Thành Trung bên 2 con được mọi người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Vừa qua, vợ chồng MC Thành Trung đã tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng mừng 2 con tròn 1 tuổi. Anh mời rất đông bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui.

Hình ảnh Thành Trung và vợ Ngọc Hương bế hai con trong tiệc thôi nôi được tổ chức cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Nhóc tỳ nhà Thành Trung gây 'tan chảy' khi sở hữu gương mặt phúng phính, làn da trắng, mắt to vô cùng đáng yêu - Ảnh: Internet

Xuân Bắc đến dự tiệc thôi nôi của con trai đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Một vài khoảnh khắc đáng yêu của hai con trai Thành Trung - Ảnh: FB

Dù bận rộn, ông bố trẻ luôn sắp xếp thật nhiều thời gian để có thể bên cạnh chăm sóc các nhóc tỳ nhiều hơn - Ảnh: FB

Hai nhóc tỳ nhà Thành Trung được bố mẹ đặt biệt danh ở nhà là Goku và Daino, tên thật là Chính Nhân và Hiểu Nhân. Tròn 1 tuổi, hai cậu bé ngày càng mũm mĩm, đáng yêu và được nhận xét điển trai giống bố.

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