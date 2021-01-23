Chỉ với 1 hành động, Lệ Quyên chính thức xác nhận đang hẹn hò tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu

Hậu trường 23/01/2021 09:54

Động thái công khai mối quan hệ tình cảm của ca sĩ Lệ Quyên với Lâm Bảo Châu khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả thích thú.

Tối 22/1, ca sĩ Lệ Quyên thu hút sự chú ý lớn của mọi người khi công khai xuất hiện bên người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu. Cả hai thể hiện nhiều cử chỉ thân mật dành cho nhau trước ống kính truyền thông.

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Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu thể hiện sự thân mật khi có mặt tại một lễ trao giải vào tối 22/1 - Ảnh: Internet

Sau đó, Lệ Quyên tiếp tục có động thái chứng minh quan hệ tình cảm hậu ly hôn đại gia Đức Huy. Cụ thể, trên trang cá nhân, "nữ hoàng phòng trà" chia sẻ khoảnh khắc chung đôi kèm chú thích "chúng tôi lựa chọn" với biểu tượng trái tim, tượng trưng cho tình yêu.

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Lệ Quyên công khai hẹn hò khi đăng ảnh tay trong tay Lâm Bảo Châu kèm biểu tượng trái tim - Ảnh: FB
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Lâm Bảo Châu cũng có động thái gây chú ý trên Instagram - Ảnh: Instagram

Động thái của Lệ Quyên ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn của mọi người. Rất đông nghệ sĩ và khán giả để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi.

Có thể nói, đây là lần đầu Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu công khai tình cảm. Trước đó, dù nhiều lần vướng tin đồn tình ái, thậm chí còn bị bắt gặp đi riêng với nhau nhưng cả hai vẫn im lặng mặc kệ dư luận đồn đoán.

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Mọi người chúc mừng nữ ca sĩ tìm được hạnh phúc - Ảnh: FB

Dưới bài viết, ca sĩ Thanh Thảo bày tỏ: "Đẹp đôi phết nhỉ, chúc mừng em". Quang Hà nhắn nhủ: "Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm. Trân trọng bạn nhé"... Đặc biệt, dưới mỗi bình luận chúc mừng, nữ ca sĩ vui vẻ đón nhận, thả những icon ngọt ngào thay cho lời cảm ơn.

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Từ khóa:   ca sĩ Lệ Quyên Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu Lâm Bảo Châu

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