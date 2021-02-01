Bảo Thanh 'hâm dở' với chồng khi bầu bí, Lan Phương tiết lộ chuyện chưa từng kể

Bảo Thanh cho biết tính cách cô thay đổi thất thường trong quá trình thai nghén và ông xã là người hứng chịu tất cả.

Hiện tại, diễn viên Bảo Thanh đang ở những tháng cuối thai kỳ. Suốt quá trình thai nghén, cô được ông xã quan tâm, chăm sóc tận tình. Hiện Bảo Thanh đã tạm ngưng hoạt động trong làng giải trí để ở nhà dưỡng thai, đợi ngày sinh nở.

Mới đây, Bảo Thanh chia sẻ hình ảnh bên ông xã và viết: "Người đàn ông có vẻ mặt (tưởng như là) khoái chí nhưng sự thật là đang phải chịu những cơn hâm dở mỗi ngày của người đàn bà bên cạnh. Anh thông cảm nhé. Không phải vác balo ngược nên anh không hiểu cảm giác nó như thế nào đâu".

Bảo Thanh khoe được ông xã cưng chiều khi mang thai - Ảnh: FB

Nhan sắc của nữ diễn viên khi bầu bí - Ảnh: FB

Dưới dòng chia sẻ của Bảo Thanh, nhiều chị em để lại bình luận đồng cảm với mẹ bầu. Từng trải qua thai kỳ khó khăn, diễn viên Lan Phương chia sẻ: "Chuyện hâm dở lúc có bầu là chuyện thường ngày ở huyện mà. Lan trước có bầu còn tự nhiên vừa ăn vừa khóc thương củ cải". Nghệ sĩ Lan Hương bày tỏ: "Mẹ yêu nhất cái thằng hâm dở nhà mẹ đấy nhá! Mai mốt được bế công chúa lại tỉnh hết cả cái người ông bố quốc dân ấy chứ".

Tổ ấm viên mãn của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, diễn viên Bảo Thanh được ngưỡng mộ vì có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nữ diễn viên "Về nhà đi con" kết hôn với ông xã Đức Thắng vào năm 2011, khi ấy cô chỉ mới 21 tuổi. Bảo Thanh thừa nhận kết hôn sớm là do "bác sĩ bảo cưới". Con trai đầu lòng của cặp đôi gần 10 tuổi, ngày càng cao lớn và khôi ngô.

Hậu ly hôn, Hoàng Anh mừng sinh nhật bên 'người tình tin đồn', hành động thân mật gây chú ý Thắm Bebe âm thầm tổ chức sinh nhật cho diễn viên Hoàng Anh. Cặp đôi thoải mái chụp ảnh kỷ niệm và công khai lên mạng.

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