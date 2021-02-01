Chán giấu giếm, Phượng Chanel lần đầu công khai con đầu lòng với Quách Ngọc Ngoan?

Hậu trường 01/02/2021 10:31

Cuộc sống của cặp đôi Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, Phượng Chanel bất ngờ đăng tải khoảnh khắc bé gái tầm 1 tuổi đang chơi đùa. Bức ảnh này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của mọi người. Netizen suy đoán đây chính là con đầu lòng của cô và Quách Ngọc Ngoan.

Chán giấu giếm, Phượng Chanel lần đầu công khai con đầu lòng với Quách Ngọc Ngoan? - Ảnh 1
Phượng Chanel được cho là chia sẻ hình ảnh đầu tiên của con gái Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: FB

Dù Phượng Chanel không trực tiếp thừa nhận nhưng thông qua cách bình luận dưới bài viết, dân mạng cho rằng đây chính là bé Sumi (Quách Trương Thanh Nhã) con gái chung đầu lòng của cô và mỹ nam phim "Người bất tử".

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Cặp đôi đã làm giấy đăng kí kết hôn nhưng chưa tổ chức hôn lễ chính thức - Ảnh: FB

Giữa năm 2020, tại một sự kiện, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ tiết lộ đã có con đầu lòng với Phượng Chanel. Nam diễn viên chia sẻ với truyền thông và công chúng: "Thôi thì nhân cơ hội này, thì Ngoan cũng xin chia sẻ bọn mình đã có với nhau 1 cô con gái 8 tháng. Tên của con là Quách Trương Thanh Nhã, lấy từ họ bố và mẹ, tên ở nhà là Su Mi. Hai chị lớn là Susu, Suri nên cô em là Su Mi".

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Hình ảnh hiếm hoi Quách Ngọc Ngoan bên bé Cà Pháo - Ảnh: FB

Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan công khai hẹn hò vào năm 2014. Thời điểm này, cặp đôi nhận về không ít phản hồi tiêu cực từ dư luận. Trước đó, nam diễn viên họ Quách từng đổ vỡ một cuộc hôn nhân với diễn viên Lê Phương. Họ có một con trai chung tên Cà Pháo. Hậu ly hôn, Quách Ngọc Ngoan bị vợ cũ tố đủ điều.

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