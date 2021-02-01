Hậu ly hôn, Hoàng Anh mừng sinh nhật bên 'người tình tin đồn', hành động thân mật gây chú ý

Hậu trường 01/02/2021 14:31

Thắm Bebe âm thầm tổ chức sinh nhật cho diễn viên Hoàng Anh. Cặp đôi thoải mái chụp ảnh kỷ niệm và công khai lên mạng.

Trên trang cá nhân, diễn viên Hoàng Anh vừa chia sẻ hình ảnh mừng tuổi mới bên bạn bè. Buổi tiệc sinh nhật bất ngờ này do "bạn gái tin đồn" Thắm Bebe tổ chức. Cô còn mạnh tay mua quà đắt tiền tặng cho nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ".

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Hoàng Anh xúc động vì được "người tình tin đồn" Thắm Bebe âm thầm tổ chức sinh nhật tại nhà riêng - Ảnh: FB

Hoàng Anh chia sẻ: "Sẽ là năm ghi nhớ trong đời. Nhiều sự thay đổi trong cuộc sống. Sinh nhật và đón Tết năm đầu tiên không gần gia đình người thân. Nhưng vẫn còn đó tình cảm của anh em, bạn bè bên cạnh lúc này. Thật bất ngờ, thật ấm lòng nơi xứ lạnh. Hoàng Anh cám ơn tất cả". Dưới bài viết, anh nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp.

Trong loạt ảnh được đăng tải công khai, Hoàng Anh và Thắm Bebe thoải mái thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ với đối phương.

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Cặp đôi vui vẻ chụp ảnh lưu niệm bên nhau - Ảnh: FB
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Chân dài này mặc đầm vô cùng gợi cảm, ngồi e ấp bên diễn viên Hoàng Anh chúc mừng sinh nhật - Ảnh: FB
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Có thể thấy, Hoàng Anh và Thắm Bebe vẫn rất thoải mái thể hiện sự thân thiết sau những ồn ào tình cảm - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, Hoàng Anh vừa đổ vỡ hôn nhân với vợ Việt kiều. Anh nhận về không ít phản hồi tiêu cực khi bị Quỳnh Như tố phụ bạc, thiếu trách nhiệm với vợ con. Dù sau đó nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đã lên tiếng nói rõ nguyên nhân ly hôn, nhưng dân mạng vẫn không ngừng "ném đá".

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Từ khóa:   Hoàng Anh và Quỳnh Như Thắm Bebe diễn viên Hoàng Anh

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