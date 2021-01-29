Bảo Thanh lần đầu khoe 'bụng to vượt mặt', nhan sắc mẹ bầu khiến ai nấy ngỡ ngàng

Hậu trường 29/01/2021 15:34

Ngoại trừ vòng 2 nhô cao, diễn viên Bảo Thanh không tăng cân nhiều, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng.

Diễn viên Bảo Thanh đang bước vào những tháng cuối thai kỳ. Dù vậy, nhan sắc và vóc dáng của cô vẫn khiến nhiều chị em không ngừng trầm trồ vì quá xinh đẹp. Mới đây, nữ diễn viên "Về nhà đi con" vừa đăng tải hình ảnh mới nhất lên mạng. Dù nhiều lần khoe ảnh lên trang cá nhân, nhưng đây là lần đầu tiên Bảo Thanh khoe bụng bầu "to vượt mặt" thế này.

Cô chia sẻ: "Ngoài kia mưa gió não nề. Nơi bình yên nhất là trong bụng mami nhé baby ơi. Đủ ngày tháng em ra với mami nhé".

bao thanh
Bảo Thanh lần đầu khoe bụng nhô cao khi mang thai - Ảnh: FB

Trong ảnh, nữ diễn viên đứng tạo dáng ôm bụng bầu thần thái và nở nụ cười rạng ngời trước gương. Dù bầu bí sắp đến ngày "vỡ chum", nhưng Bảo Thanh vẫn giữ được sự rạng ngời trên gương mặt. Khác với hình ảnh tăng cân, vóc dáng thay đổi ở nhiều mẹ bầu, chân dài này vẫn giữ được thân hình mảnh mai. Ngoại trừ vòng 2 nhô cao, tay và chân vô cùng thon gọn.

bao thanh 1

bao thanh 2
Nhan sắc của nữ diễn viên trong thai kỳ khiến chị em trầm trồ - Ảnh: FB
bao thanh 4
Bảo Thanh và ông xã có hơn 10 năm bên nhau - Ảnh: FB
bao thanh 5
Con trai đầu lòng của nữ diễn viên gần 10 tuổi - Ảnh: FB

Bảo Thanh là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Sau thành công ở hàng loạt bộ phim như: Về nhà đi con, Sống chung với mẹ chồng... đầu năm 2020, cô thông báo tạm ngưng đóng phim vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình.

Sau đó không lâu, Bảo Thanh vui mừng báo tin mang thai con thứ 2, em bé sắp chào đời là con gái. Cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người vì gia đình "đủ nếp, đủ tẻ".

Dàn siêu xe trăm tỷ trong lễ cưới Phan Thành, riêng xe dâu giá 34 tỷ

Dàn siêu xe trăm tỷ trong lễ cưới Phan Thành, riêng xe dâu giá 34 tỷ

Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Lexus, Ferrari, Mercedes, Range Rover, BMW… là những chiếc xe không thể thiếu trong lễ cưới Phan Thành - Primmy Trương.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Bảo Thanh nhan sắc Bảo Thanh Bảo Thanh mang thai

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026