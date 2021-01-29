Bảo Thanh lần đầu khoe 'bụng to vượt mặt', nhan sắc mẹ bầu khiến ai nấy ngỡ ngàng

Ngoại trừ vòng 2 nhô cao, diễn viên Bảo Thanh không tăng cân nhiều, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng.

Diễn viên Bảo Thanh đang bước vào những tháng cuối thai kỳ. Dù vậy, nhan sắc và vóc dáng của cô vẫn khiến nhiều chị em không ngừng trầm trồ vì quá xinh đẹp. Mới đây, nữ diễn viên "Về nhà đi con" vừa đăng tải hình ảnh mới nhất lên mạng. Dù nhiều lần khoe ảnh lên trang cá nhân, nhưng đây là lần đầu tiên Bảo Thanh khoe bụng bầu "to vượt mặt" thế này.

Cô chia sẻ: "Ngoài kia mưa gió não nề. Nơi bình yên nhất là trong bụng mami nhé baby ơi. Đủ ngày tháng em ra với mami nhé".

Bảo Thanh lần đầu khoe bụng nhô cao khi mang thai - Ảnh: FB

Trong ảnh, nữ diễn viên đứng tạo dáng ôm bụng bầu thần thái và nở nụ cười rạng ngời trước gương. Dù bầu bí sắp đến ngày "vỡ chum", nhưng Bảo Thanh vẫn giữ được sự rạng ngời trên gương mặt. Khác với hình ảnh tăng cân, vóc dáng thay đổi ở nhiều mẹ bầu, chân dài này vẫn giữ được thân hình mảnh mai. Ngoại trừ vòng 2 nhô cao, tay và chân vô cùng thon gọn.

Nhan sắc của nữ diễn viên trong thai kỳ khiến chị em trầm trồ - Ảnh: FB

Bảo Thanh và ông xã có hơn 10 năm bên nhau - Ảnh: FB

Con trai đầu lòng của nữ diễn viên gần 10 tuổi - Ảnh: FB

Bảo Thanh là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Sau thành công ở hàng loạt bộ phim như: Về nhà đi con, Sống chung với mẹ chồng... đầu năm 2020, cô thông báo tạm ngưng đóng phim vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình.

Sau đó không lâu, Bảo Thanh vui mừng báo tin mang thai con thứ 2, em bé sắp chào đời là con gái. Cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người vì gia đình "đủ nếp, đủ tẻ".

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