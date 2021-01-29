Sau chồng Việt kiều, con gái 9 tuổi của Hồng Ngọc cũng mắc Covid-19, hé lộ tình trạng sức khỏe

Hậu trường 29/01/2021 11:36

Thông tin con gái ca sĩ Hồng Ngọc - bé Hồng Ân nhận kết quả dương tính với Covid-19 khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Vừa qua, chồng ca sĩ Hồng Ngọc - anh Thomas Tâm gây lo lắng khi cho biết con gái Hồng Ân đã dương tính với Covid-19. "Con gái tôi có kết quả dương tính nhưng cháu chưa có dấu hiệu, triệu chứng gì. Cháu cũng chưa phải dùng thuốc điều trị. Cháu vẫn khỏe mạnh, học trực tuyến nhưng tội cho cháu là phải cách ly trong phòng", chồng Hồng Ngọc chia sẻ trên Zing.

Thomas Tâm cũng cho biết vợ và hai con trai vẫn khỏe mạnh. Hiện anh đang tự cách ly và tích cực điều trị Covid-19.

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Con gái Hồng Ngọc - bé Hồng Ân đã dương tính với Covid-19 - Ảnh: FB

Sáng 28/1, Thomas Tâm buồn bã cho biết mình đã dương tính với Covid-19. Sau khi nhận kết quả, anh tự cách ly tại nhà và được bà xã động viên, chăm sóc. Mỗi ngày, ca sĩ Hồng Ngọc đều chuẩn bị đồ ăn, thức uống đặt trước của phòng.

Khi nhận kết quả dương tính với Covid-19, Thomas Tâm bày tỏ sự lo lắng vì sợ các con và vợ sẽ bị lây nhiễm. Anh nhắn đến vợ: "Anh biết em bị áp lực lắm. Em ráng lên nhé. Nhờ em chăm sóc anh tốt, anh sẽ mau chóng hồi phục. Cầu mong cho em được khỏe mạnh để lo cho gia đình mình ngay lúc khó khăn này".

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Thomas Tâm đang điều trị Covid-19 tại Mỹ - Ảnh: FB
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Tổ ấm hạnh phúc của Hồng Ngọc bên chồng và các con - Ảnh: FB

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, ca sĩ Hồng Ngọc kết duyên với ông xã Thomas Tâm. Anh là bầu show, chuyên tổ chức các chương trình ca nhạc ở hải ngoại. Sau hơn 10 năm hôn nhân, cặp đôi có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc tại Mỹ. Vợ chồng nghệ sĩ có với nhau 3 người con là Chấn Hưng, Hồng Ân và Chấn Hào.

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