Thanh Thảo cách ly 14 ngày khi về nước ăn Tết, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Hậu trường 29/01/2021 10:25

Đưa hai con từ Mỹ về Việt Nam đón Tết, Thanh Thảo vui mừng cho biết vừa hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung.

Tối 28/1, ca sĩ Thanh Thảo vui mừng báo tin đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại Đà Nẵng. Không chỉ về nước một mình, nữ ca sĩ còn đưa cả bé Jacky Minh Trí và Talia về cùng.

Thanh Thảo cho biết: "Thế là mấy mẹ con cũng đã hoàn thành 14 ngày cách ly. Sức khỏe và bình an chưa bao giờ đáng quý như thời gian này".

thanh thao
Thanh Thảo khoe ảnh mặc đồ bảo hộ, đưa 2 con về nước đón Tết - Ảnh: FB

Giọng ca "Búp bê con trai" cho biết, 3 mẹ con được test Covid-19 hai lần trong thời gian cách ly. Hiện tại sức khỏe của Thanh Thảo và 2 nhóc tỳ rất tốt.

"Những ngày đầu có chút lo lắng, nhưng sau đó là những ngày nhẹ nhàng như đang nghỉ dưỡng, tận hưởng sự bình yên của ba mẹ con vì không nên tiếp xúc với ai để an toàn trong thời gian cách ly. Mấy mẹ con được test Covid 2 lần, một lần vào ngày đầu và 1 lần vào ngày cuối, và mỗi ngày thì có 1 nhân viên y tế đứng ngay cửa đưa máy đo thân nhiệt và truyền đạt mọi thông tin y tế cần thiết.

Cuối cùng thì cũng cầm được cái 'bằng tốt nghiệp' để trở về nhà, kịp đón những ngày vui nhất của mọi người trong không khí tưng bừng đón Tết Nguyên đán. Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên của mấy mẹ con", Thanh Thảo cập nhật tình trạng sức khỏe.

thanh thao 1
Bé Jacky Minh Trí ra dáng anh cả khi luôn đi bên cạnh bảo vệ em gái - Ảnh: FB
thanh thao 2
Mọi người chúc mừng Thanh Thảo và các con đã hoàn thành cách ly - Ảnh: FB

Không hề tiết lộ sẽ đưa các con về nước ăn Tết, bởi vậy, dòng chia sẻ của Thanh Thảo khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Rất đông đồng nghiệp gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ và hai con đã về nước an toàn.

Trợ lý cũ ám chỉ có tin nhắn tình ái, bị lộ Sơn Tùng M-TP “toang” ngay?

Trợ lý cũ ám chỉ có tin nhắn tình ái, bị lộ Sơn Tùng M-TP “toang” ngay?

Trợ lý cũ của Sơn Tùng M-TP ấp lửng cho biết anh có tin nhắn liên quan tới chuyện tình ái của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Thanh Thảo con gái Thanh Thảo Jacky Minh Trí

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026