Thanh Thảo cách ly 14 ngày khi về nước ăn Tết, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Đưa hai con từ Mỹ về Việt Nam đón Tết, Thanh Thảo vui mừng cho biết vừa hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung.

Tối 28/1, ca sĩ Thanh Thảo vui mừng báo tin đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại Đà Nẵng. Không chỉ về nước một mình, nữ ca sĩ còn đưa cả bé Jacky Minh Trí và Talia về cùng.

Thanh Thảo cho biết: "Thế là mấy mẹ con cũng đã hoàn thành 14 ngày cách ly. Sức khỏe và bình an chưa bao giờ đáng quý như thời gian này".

Thanh Thảo khoe ảnh mặc đồ bảo hộ, đưa 2 con về nước đón Tết - Ảnh: FB

Giọng ca "Búp bê con trai" cho biết, 3 mẹ con được test Covid-19 hai lần trong thời gian cách ly. Hiện tại sức khỏe của Thanh Thảo và 2 nhóc tỳ rất tốt.

"Những ngày đầu có chút lo lắng, nhưng sau đó là những ngày nhẹ nhàng như đang nghỉ dưỡng, tận hưởng sự bình yên của ba mẹ con vì không nên tiếp xúc với ai để an toàn trong thời gian cách ly. Mấy mẹ con được test Covid 2 lần, một lần vào ngày đầu và 1 lần vào ngày cuối, và mỗi ngày thì có 1 nhân viên y tế đứng ngay cửa đưa máy đo thân nhiệt và truyền đạt mọi thông tin y tế cần thiết.

Cuối cùng thì cũng cầm được cái 'bằng tốt nghiệp' để trở về nhà, kịp đón những ngày vui nhất của mọi người trong không khí tưng bừng đón Tết Nguyên đán. Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên của mấy mẹ con", Thanh Thảo cập nhật tình trạng sức khỏe.

Bé Jacky Minh Trí ra dáng anh cả khi luôn đi bên cạnh bảo vệ em gái - Ảnh: FB

Mọi người chúc mừng Thanh Thảo và các con đã hoàn thành cách ly - Ảnh: FB

Không hề tiết lộ sẽ đưa các con về nước ăn Tết, bởi vậy, dòng chia sẻ của Thanh Thảo khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Rất đông đồng nghiệp gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ và hai con đã về nước an toàn.

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