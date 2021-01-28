Đúng 49 ngày NS Chí Tài mất, em trai ruột và vợ cũ Bằng Kiều đến thăm mộ

Sau khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời, người thân và bạn bè tại Mỹ luôn sắp xếp thời gian đến thăm nơi an nghỉ cuối cùng của cố danh hài.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh chia sẻ ảnh đến thăm mộ nghệ sĩ Chí Tài. Cô đến cùng Chí Thái - em ruột Chí Tài khi tròn 49 ngày cố danh hài vĩnh biệt cõi đời.

Suốt thời gian qua, rất nhiều nghệ sĩ đã đến thăm mộ cố danh hài. Ai cũng mang tâm trạng u buồn, hình ảnh ca sĩ Phương Loan mắt đỏ hoe đứng trước mộ khiến ai nấy xót xa.

Nơi an nghỉ của nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ - Ảnh: FB

Không khóc hay đau buồn, Trizzie Phương Trinh và em ruột Chí Tài nói chuyện vui vẻ trước mộ - Ảnh: FB

Anh Chí Thái lái xe từ xa đến thăm mộ anh trai - Ảnh: FB

Thế nhưng khác với mọi lần, Trizzie Phương Trinh và em trai cố nghệ sĩ đã cười nói rất vui vẻ: "Anh Chí Thái giống anh Chí Tài từ giọng nói đến tiếng cười nên lúc nói chuyện với anh Thái cứ ngỡ là mình đang nói chuyện với anh Tài. Anh Chí Tài hôm nay chắc là vui lắm vì ai ra đây thăm anh cũng đầy nước mắt nhưng hôm nay thì khác. Anh Chí Thái đứng kể chuyện về anh Chí Tài, ôn lại kỷ niệm 30 năm về trước khi mấy anh em còn làm chung ở vũ trường Au Baccarat mà cười bể bụng. Hai anh em cười nói huyên thuyên đến nỗi quên luôn là mình đang đứng trong nghĩa trang".

Ca sĩ Phương Loan thường đến thăm mộ chồng, nhìn đôi mắt sưng của cô ai cũng xót xa - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào đầu tháng 12/2020 do đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Sau lễ viếng tại Việt Nam, thi hài được đưa về Mỹ an táng. Sự ra đi đột ngột của nam danh hài để lại nỗi mất mát lớn cho người thân, sự tiếc thương với bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

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