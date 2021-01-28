Dương Cẩm Lynh khoe ảnh mặc váy cưới lung linh, úp mở chuyện sắp cưới lần 2?

Hậu trường 28/01/2021 12:20

Động thái mới đây của diễn viên Dương Cẩm Lynh khiến người hâm mộ suy đoán có phải cô sắp lên xe hoa lần 2.

Vừa qua, mạng xã hội "dậy sóng" khi loạt ảnh diễn viên Dương Cẩm Lynh mặc váy cưới được công khai. Cô còn khiến mọi người có dịp suy đoán khi chia sẻ đầu ẩn ý: "Thường mọi người sẽ liên tưởng bộ ảnh cưới tới một đám cưới đẹp hay một tin vui nào đó, hay cũng có thể là hình ảnh của một vai diễn mới. Tôi xin dành lại chút bí mật cho đến lúc bật mí”.

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Khoe nhan sắc rạng rỡ khi mặc váy cưới, Dương Cẩm Lynh bị nghi sắp kết hôn lần 2 - Ảnh: FB

Động thái bất ngờ của bà mẹ đơn thân khiến dân mạng không ngừng tò mò. Nhiều người đưa ra suy đoán, nữ diễn viên 8x đang ẩn ý chuyện sẽ kết hôn với bạn trai mới sau thời gian dài ly hôn.

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Ở tuổi U40, nữ diễn viên vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp trong tà váy cưới - Ảnh: FB

Vào tháng 10/2020, Dương Cẩm Lynh đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai tròn 4 tuổi. Trong số rất nhiều khách mời đến chung vui, đáng chú ý nhất là người đàn ông lạ đã ôm bánh kem lên sân khấu chúc mừng sinh nhật con trai nữ diễn viên. Thế nhưng khi được hỏi về mối quan hệ với người này, cô từ chối trả lời.

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Nữ diễn viên từ chối nói về người đàn ông này - Ảnh: Internet
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Khoảnh khắc đời thường Dương Cẩm Lynh bên con trai - Ảnh: FB

Xinh đẹp và tài năng, Dương Cẩm Lynh gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, đường tình duyên của chân dài này lại khá lận đận. Năm 2018, cô thông báo ly hôn chồng đại gia Anh Khoa khi đã có con trai chung khiến mọi người tiếc nuối. Ra đi với hai bàn tay trắng, nữ diễn viên trở lại với công việc và tận hưởng cuộc sống bình yên bên con trai.

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