Ly hôn đã lâu, vợ cũ Bằng Kiều vẫn hành động cực ngọt ngào với mẹ chồng

Hậu trường 28/01/2021 10:25

Dù đã "đường ai nấy đi" nhiều năm, nhưng ca sĩ Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên mẹ chồng cũ. Được biết, cô vừa đưa mẹ ruột Bằng Kiều đi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại Mỹ.

Trizzie Phương Trinh còn thoải mái tag tên chồng cũ trong bài viết: "Hôm nay đưa bà nội của tụi nhỏ đi chích ngừa Covid-19. Ông bạn Nguyễn Bằng Kiều ở Việt Nam bây giờ có thể an tâm tung tăng ca hát rồi nhé. Chúc mừng bà nội!". 

Trizzie Phuong Trinh

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Trizzie Phương Trinh khoe ảnh đưa mẹ ruột Bằng Kiều đi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 - Ảnh: FB

Chỉ với hành động này, nữ ca sĩ đã chứng tỏ có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng cũ. Trizzie Phương Trinh vẫn được mẹ Bằng Kiều xem như người thân trong gia đình.

Dưới bài viết, cô được khen ngợi hết lời: "Con dâu cũ vẫn quý hơn kim cương", "Ngưỡng mộ cách ứng xử của chị", "Con dâu cực kỳ hiếu thảo", "Chị vẫn là dâu thảo", "Ngưỡng mộ chị lắm, không mấy ai sau ly hôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp như vậy"...

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Mẹ ruột Bằng Kiều vui vẻ tạo dáng cho con dâu cũ chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: FB

Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh ly hôn vào năm 2013 khi đã có 3 cậu con trai chung. Sau biến cố hôn nhân, giọng ca "Trái tim bên lề" vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ. Trizzie Phương Trinh là người trực tiếp nuôi dạy 3 con hậu ly hôn, Bằng Kiều làm tròn nghĩa vụ của người cha và chu cấp đầy đủ. Vào những dịp đặc biệt của gia đình hay các con, cặp đôi không ngại gặp mặt. 

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