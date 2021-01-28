Lệ Quyên khoe ảnh bên con trai khôi ngô, tự nhận rất nghiêm khắc với quý tử

Hậu trường 28/01/2021 15:08

Bé Kỳ Anh - con trai ca sĩ Lệ Quyên khiến mọi người ngỡ ngàng khi cao lớn phổng phao dù chỉ mới 10 tuổi.

Mới đây, Lệ Quyên khoe ảnh chụp cùng quý tử Kỳ Anh lên trang cá nhân. Cô được khen hết lời vì chăm con quá khéo, cậu bé ngày càng cao lớn và khôi ngô.

Ca sĩ Lệ Quyên cũng phải thừa nhận cậu bé lớn quá nhanh, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Cô viết về Kỳ Anh: "Nhanh quá con trai của mẹ... giờ mẹ được nhõng nhẽo bên cạnh chàng rồi. Con giống mẹ nhất là sự mạnh mẽ, độc lập và kực kỳ rõ ràng, cái gì ra cái đó, hiểu chuyện và biết phân biệt đúng sai. Con nhạy cảm nhưng lại không hề uỷ mị...".

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Lệ Quyên tiết lộ con trai rất mạnh mẽ và độc lập - Ảnh: FB

"Nữ hoàng phòng trà" thừa nhận mình là người mẹ nghiêm khắc. Cô cũng đặt nhiều kỳ vọng với quý tử: "Đại lâm mộc của mẹ sẽ luôn là cây cổ thụ che chở cho thạch lựu mộc mong manh là mẹ con nhỉ. Mẹ luôn nghiêm khắc với con vì mẹ mong ước con trai mẹ sẽ là người đàn ông 'đúng nghĩa', quân tử, bao dung, biết yêu thương mọi người, nhất là người phụ nữ của mình sau này. Và tất nhiên rồi, mọi người đều yêu con".

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Lệ Quyên thường xuyên khoe ảnh đi chơi cùng Kỳ Anh - Ảnh: FB
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Doanh nhân Đức Huy cũng dành rất nhiều thời gian cho quý tử - Ảnh: FB

Kỳ Anh năm nay 10 tuổi, có tên thân mật là bé Bo. Cậu bé là con trai duy nhất của Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy. Sau khi ly hôn, vợ chồng nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng chăm sóc con trai. Qua trang cá nhân có thể thấy, Lệ Quyên và Đức Huy chăm khoe ảnh đưa quý tử đi chơi, bù đắp những điều tốt đẹp nhất cho con.

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