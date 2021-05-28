MC VTV Vũ Hà Anh Thư lên tiếng về 'vụ clip 8 phút siêu hot' trên mạng xã hội

2 ngày gần đây, cư dân mạng đang bàn luận rần rần vì clip nóng được cho là của nữ diễn viên phim Về nhà đi con lan truyền trên mạng xã hội. Mới đây, nữ MC VTV bất ngờ lên tiếng về sự cố của cô liên quan đến vụ việc.
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Mới đây, trên MXH lan truyền 1 đoạn clip dài khoảng 8 phút ghi lại cảnh nhạy cảm được cho là của nữ diễn viên Về nhà đi con khiến CĐM xôn xao, bàn tán. Với tốc độ lan truyền chóng mặt, cái tên V.T.A.T. trở nên hot hơn bao giờ hết. Tò mò về "sự cố hiếm thấy", CĐM đã ra sức tìm kiếm trang cá nhân của A.T..
Cụ thể, khi nhiều người tìm kiếm Facebook của nữ diễn viên thì xuất hiện 1 tài khoản rên Vũ Hà Anh Thư, là một nữ MC VTV. Chưa biết đúng sai nhưng nhiều người đã công kích tài khoản này bằng cách gửi lời mời kết bạn hàng loạt, nhắn tin với câu từ nhạy cảm. Bỗng dưng "gặp họa" từ trên trời rơi xuống chỉ vì trùng tên, nữ MC đã vội vàng lên tiếng đính chính: "Hello mọi người, có lẽ ngày hôm nay mọi người đều biết đến vụ clip 8 phút siêu hot, và không may mắn mình bỗng dưng bị liên quan. Mình nhận được rất nhiều lời mời kết bạn Facebook, follow Instagram... cùng với đó là rất nhiều tin nhắn với nhiều kiểu nội dung khác nhau.
Mình không có thời gian và cũng không muốn tốn thời gian giải thích cho những người lạ đó nên mình xin phép đăng trạng thái này đính chính là mình KHÔNG phải bạn T.V. đang hot kia ạ! Và đang có nhiều thành phần lấy ảnh mình để làm nick mạo danh nên nhờ mọi người report giúp mình ạ. Cảm ơn mọi người nhiều!".
Cô cho biết, bản thân bị dính vào lùm xùm không đáng có khiến bản thân bị ảnh hưởng rất nhiều. Chính vì vậy cô đăng bài đính chính để mọi người không nhầm lẫn và đồn đại sai sự thật.
Được biết, Vũ Hà Anh Thư là MC của nhiều chương trình như "Vì sức khoẻ người Việt" tại VTV2, S Việt Nam trên VTV1, Ẩm thực đường phố trên VTV3... Bên cạnh đó, Vũ Hà Anh Thư cũng là giáo viên dạy MC cho Trung tâm đào tạo Tài Năng Nhí SuKha.
Nữ MC gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, lối dẫn chuyên nghiệp, duyên dáng.