MC VTV Vũ Hà Anh Thư lên tiếng về 'vụ clip 8 phút siêu hot' trên mạng xã hội

Mới đây, trên MXH lan truyền 1 đoạn clip dài khoảng 8 phút ghi lại cảnh nhạy cảm được cho là của nữ diễn viên Về nhà đi con khiến CĐM xôn xao, bàn tán. Với tốc độ lan truyền chóng mặt, cái tên V.T.A.T. trở nên hot hơn bao giờ hết. Tò mò về "sự cố hiếm thấy", CĐM đã ra sức tìm kiếm trang cá nhân của A.T..

Clip nóng bị lan truyền rầm rộ trên Facebook - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, khi nhiều người tìm kiếm Facebook của nữ diễn viên thì xuất hiện 1 tài khoản rên Vũ Hà Anh Thư, là một nữ MC VTV. Chưa biết đúng sai nhưng nhiều người đã công kích tài khoản này bằng cách gửi lời mời kết bạn hàng loạt, nhắn tin với câu từ nhạy cảm. Bỗng dưng "gặp họa" từ trên trời rơi xuống chỉ vì trùng tên, nữ MC đã vội vàng lên tiếng đính chính: "Hello mọi người, có lẽ ngày hôm nay mọi người đều biết đến vụ clip 8 phút siêu hot, và không may mắn mình bỗng dưng bị liên quan. Mình nhận được rất nhiều lời mời kết bạn Facebook, follow Instagram... cùng với đó là rất nhiều tin nhắn với nhiều kiểu nội dung khác nhau.