“Cây táo nở hoa” là một bộ phim hiện đang thu hút được sự chú ý, quan tâm và bàn luận của các khán giả xem đài. Tuần này, người xem không khỏi tò mò và trông đợi liệu những tình tiết nào sẽ bùng nổ trong các tập tiếp theo của bộ phim.

Báu (Nhã Phương) và Ngà (Trương Thế Vinh) chính thức bị anh Hai – Ngọc (Thái Hòa) đuổi ra khỏi nhà? Trong tập 6 của bộ phim, khi về nhà thăm bố ruột, chị dâu Hạnh (Hồng Ánh) không khỏi xót xa trong lòng khi nhìn thấy bố phải ăn mì tôm chan với nước sôi. Trong khi đó, bản thân thì phải lo hầu hạ cho đám em chồng ăn không ngồi rồi mà không có thời gian để chăm sóc bố khiến lòng mình càng day dứt hơn rất nhiều. Hạnh quyết định mở gấp cuộc họp gia đình, đề nghị chồng mình “trục xuất” hai đứa em Báu và Ngà ra khỏi nhà và đón bố ruột của mình về chăm lo “Tôi chịu đựng hết nổi rồi. Tôi chán lắm rồi cái cảnh 18 năm nay phải “làm mọi” không công, phục vụ em chồng để sống chung trong cái căn nhà này”. Và giữa vợ và những đứa em của mình, liệu anh hai Ngọc sẽ giải quyết tình huống này như thế nào?

Hạnh kiên quyết 'trục xuất' hai đứa em chồng ra khỏi nhà - Ảnh chụp màn hình Bác sĩ Châu (Thúy Ngân) bị lộ clip nóng với bác sĩ Tuấn (Đỗ An) Trong đoạn review về các nhân vật trong bộ phim, nhà đài tiết lộ một trong những phân cảnh Châu bị anh Hai tát sau khi anh Hai phát hiện ra clip nóng giữa cô em gái và bác sĩ Tuấn. Bác sĩ Tuấn là một người đã có gia đình và bản thân Châu cũng không muốn trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Sau khi nghe anh nói rằng anh và vợ đã ly thân được một thời gian, thì Châu đã mềm lòng và chấp nhận tình cảm của anh. Trong lúc say, không làm chủ được mình, cả hai vô tình quay lại cảnh họ đang mặn nồng cùng nhau. Và không may, trong một lúc bất cẩn, Châu đã làm mất điện thoại và chiếc clip được tung lên mạng. Sự việc nhanh chóng lan rộng, vợ của bác sĩ Tuấn xông vào đánh Châu ngay tại bệnh viện khiến cô tủi hổ trước các đồng nghiệp và bệnh nhân. Về phía anh Ngọc, sau khi biết chuyện, anh tỏ ra vô cùng thất vọng về đứa em gái của mình, người mà trước đây anh vô cùng tự hào và tin tưởng. Sau những “sóng gió” ập đến liên tục, liệu bác sĩ Châu vẫn sẽ vực dậy tinh thần và giải quyết những sự việc này hay không?

Anh Hai vì quá giận dữ nên đã tát thẳng vào mặt Châu - Ảnh chụp màn hình Châu xấu hổ trước mặt anh trai của mình - Ảnh chụp màn hình Dư (Song Luân) nhận ra tình cảm với Trúc (Minh Trang) nhưng đồng thời phát hiện ra mình bị bệnh? Em trai út luôn là một người trầm lặng và hiếm khi thể hiện những cảm xúc của mình với mọi người, ngay cả với những người thân trong gia đình. Sau khi gặp “cô dâu bất hạnh”, Dư bắt đầu mở lòng, muốn bù đắp những tổn thương mà Trúc đã trải qua. Và dần dần, cả hai bắt đầu nảy sinh những tình cảm dành cho nhau. Tuy nhiên, vì bộ phim được Việt hóa từ bộ phim Hàn Quốc “Chuyện nhà Poong Sang” nên người xem dự đoán rằng tình tiết nhân vật Dư sẽ mắc một căn bệnh sẽ xảy ra. Dư liền ra tay giúp đỡ khi Trúc gặp nạn - Ảnh chụp màn hình Dư dần dà quan tâm và lo lắng cho Trúc - Ảnh chụp màn hình Bộ phim "Cây táo nở hoa" sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20 giờ ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 trên kênh truyền hình HTV2.

Phải chăng Nhã Phương chính là 'lỗ hỏng diễn xuất' trong bộ phim Cây táo nở hoa? Sau khoảng thời gian “ở ẩn” để chăm lo cho gia đình, Nhã Phương lại một lần nữa gây tranh cãi với khả năng diễn xuất của mình với bộ phim “Cây táo nở hoa” gần đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-ngan-lam-mat-dien-thoai-lo-clip-nong-va-bi-vo-cua-nguoi-tinh-danh-ghen-tai-benh-vien-trong-cay-tao-no-hoa-402542.html