Nữ chính clip 'nóng' 8 phút: Cầm đô la cả cọc, xài túi hiệu, du lịch sang chảnh khắp nơi khiến CĐM choáng về độ ‘chịu chi’

Xã hội 28/05/2021 17:09

Sau màn lộ clip 8 phút "nóng bỏng" với bạn trai, tài khoản TikTok của hotgirl A.T được nhiều người "để mắt' tới. Điều khiến CĐM ngỡ ngàng chính là cuộc sống sang chảnh của cô nàng.

Gần đây, trên các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Telegram và Twitter bất ngờ xuất hiện một đoạn clip "nóng" khiến cư dân mạng liên tục “xin link” không ngừng. Sau khi clip đó trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông, không ít người đặt nghi vấn nhân vật nữ chính trong video chính là A.T, sinh năm 1998.

Nữ diễn viên bị tung clip "nóng" này từng đóng một phân cảnh nhỏ trong bộ phim Về nhà đi con và tham gia một cuộc thi nhan sắc vào năm 2020.

Tuy nhiên, hotgirl này đã lập tức khóa lại trang cá nhân trên mạng xã hội Facebook nhưng kênh TikTok của cô vẫn mở. Ngay lập tức, cư dân mạng đã tràn vào kênh TikTok và khiến lượng người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội này tăng nhanh một cách đột biến. Chính vì vậy, những chiếc clip bị "đào" lên không thương tiếc, song nhiều người khá choáng trước cuộc sống cực kì sang chảnh của nữ diễn viên.

 

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Chiếc clip 'nóng' đang 'gây bão' trên các trang mạng xã hội - Ảnh: chụp màn hình

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Tài khoản Tiktok của nàng hotgirl bỗng nhiên tăng đột biến - Ảnh: chụp màn hình

 

Cụ thể, trên kênh TikTok riêng, cô nàng thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của bản thân trong những chuyến đi chơi, công việc buôn bán quần áo hàng ngày... Ngoài ra, người đẹp 9x cũng khéo phô trương những mẫu đồng hồ, túi xách hàng hiệu của mình để chứng minh mức độ "giàu sụ" của mình.

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Người đẹp 9X thường đến những nơi sang trọng và mắc tiền - Ảnh: chụp màn hình
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Người đẹp thường đi nghỉ dưỡng ở khá nhiều nơi - Ảnh: chụp màn hình
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Sấp tiền đếm mỏi tay của nàng hotgirl - Ảnh: chụp màn hình
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Cô nàng thường xuyên khoe túi hiệu trên trang cá nhân - Ảnh: chụp màn hình

Được biết, sau vụ việc, nữ diễn viên rất hoảng loạn, không muốn tiếp xúc với ai trừ những người thân, bạn bè gần gũi nhất. Tuy nhiên, đến cuối cùng, V.T.A.T. cũng đã xác nhận với báo chí rằng người trong đoạn clip bị phát tán chính là cô.

Theo Nhịp sống Việt, từ khi đoạn clip bị lộ ra, nữ diễn viên luôn trong trạng thái kích động, cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn. Bạn bè, người thân nhanh chóng nhận ra và gọi điện, nhắn tin hỏi han càng khiến cô gái trẻ thêm trầm uất. 

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