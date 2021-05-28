Nóng: TP.HCM xem xét dừng vận tải hành khách đường bộ

UBND TP.HCM đã bổ sung khẩn vào văn bản chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19, theo đó quyết định việc tạm ngưng hoạt động các tuyến vận tải hành khách đường bộ cho phù hợp với tình hình thực tế hoặc chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và báo cáo UBND TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 28/5, UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn bổ sung một số biện pháp tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP.HCM giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu đã được quy định.

Với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tuyệt đối không phục vụ tại chỗ, chỉ phục vụ bán hàng mang về. Cơ sở kinh doanh vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong văn bản ngày 27/5 chỉ nêu những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại các hộ gia đình kinh doanh thức ăn đường phố mới phục vụ bán hàng mang về.

Các cơ sở chế biến thức ăn bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căngtin và bếp ăn tập thể thực hiện theo hướng dẫn của Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.

Riêng đối với nhà hàng trong khách sạn được phép phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú tại khách sạn nhưng phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng thời, tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Thời gian áp dụng các nội dung nêu trên bắt đầu từ ngày 28/5 cho đến khi có thông báo mới.

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UBND TP giao Sở Y tế chủ động hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức phân luồng, khám chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám, việc mua bán thuốc tại các nhà thuốc trên địa bàn TP để đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn trong phòng chống dịch, hỗ trợ tốt cho việc truy vết và phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

UBND TP yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, kể cả các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường thực hiện nghiêm công văn số 1415/UBND-VX.

Giao Sở Giáo dục - đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra, đảm bảo việc tổ chức các kỳ thi cuối cấp an toàn, đảm bảo thực hiện đẩy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Giao Sở Giao thông vận tải chủ động theo dõi tình hình và quyết định việc tạm ngưng hoạt động các tuyến vận tải hành khách đường bộ cho phù hợp với tình hình thực tế hoặc chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và báo cáo UBND TP.

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