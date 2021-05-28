Người cha kể lại lúc cạy miệng chó Pitbull cứu con trai hơn 2 tuổi: 'Tôi sợ chỉ chậm vài giây thôi...'

Xã hội 28/05/2021 15:33

Chân cháu bé bị con chó Pitbull cắn chặt không buông, người cha hốt hoảng cùng tay cạy miệng có, nhưng bị chó dữ cắn đứt lìa 1 đốt ngón tay.

Theo thông tin từ báo Khánh Hòa, chiều tối ngày 27/5, bác sĩ Phạm Đình Thành, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết khoa vừa tiếp nhận trường hợp bé trai 28 tháng tuổi bị chó Pitbull cắn gây thương tích.

Cụ thể, bệnh nhi T.H.M.K. (phường Phước Tân, TP.Nha Trang) nhập viện ngày 26/5 trong tình trạng chân trái có vết thương sâu do bị chó cắn, đang có dấu hiệu tím tái nhiễm trùng. 

Sau khi nhập viện, cháu K. được sơ cứu vết thương, tiêm ngừa vắc xin chống dại. Đồng thời, do vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện cắt lọc vết thương cho bé. Hiện tại, sức khỏe của bé ổn định nhưng tâm lý vẫn còn hoảng loạn.

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Vết thương tím tái, nhiễm trùng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Chưa hết bàng hoàng, sáng 28/5, anh T.H.H. ngụ tại A8 nhà số 5 khu tập thể Bình Khê, phường Phước Tân, TP.Nha Trang, Khánh Hòa - bố cháu bé kể lại với PV báo Tuổi Trẻ"Vừa đến khúc cua để vào nhà, tôi thấy con chó nhà hàng xóm đứng phục sẵn. Đây là con chó màu xám đen rất hung dữ, nặng khoảng 30kg, cao gần nửa người tôi. Khi xe tôi vừa "ôm cua", con chó nhảy xổ lên cắn vào chân bé Khôi, khiến 2 cha con tôi ngã nhào, xe đổ về bên trái, con chó dữ tợn vẫn ngậm chặt chân của bé Khôi, hai chân trước cào cấu phần bả vai cháu".

Vừa nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy, anh H. vẫn còn sợ hãi: "Thấy con khóc thét, lại bị con chó dữ cắn không buông. Tôi liền lấy tay thọc vào miệng chó cố tách hai hàm răng của nó ra vì tôi sợ chỉ chậm vài giây thôi là chân con tôi sẽ bị nó cắn nát. Vừa tách tôi vừa tri hô mọi người. Khi chủ chó chạy ra đánh và ôm con chó lại, nó mới chịu nhả ra. Vừa mới tách ra, nó lại nhảy chồm lên định cắn lần hai, tôi hoảng quá ôm con chạy thật nhanh ra sau, để chủ chó xích cổ nó lại".

Trong quá trình vật lộn với con chó Pitbull để cứu con, anh H. bị chó cắn mất 1 đốt ngón tay. Vết thương đến hôm nay vẫn còn rỉ máu.

Gần đây, liên tục xảy ra các vụ chó cắn người, bác sĩ Thành đưa ra cảnh báo trên Báo Khánh Hòa: “Đối với những gia đình có nuôi chó dữ nên hạn chế thả ra ngoài. Nếu cho ra đường nên rọ mõm chó. Người dân khi bị chó cắn nên tiêm phòng dại ngay để tránh bị nhiễm bệnh dại”.

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