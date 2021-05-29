Thực hư việc hiệu trưởng nhắn tin ‘nhạy cảm’ với nữ giáo viên đã có chồng: 'Ra đê chơi với thầy'

Từ chiều 27/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn hội thoại của một người đàn ông được gọi là “thầy” nhắn tin cho một nữ giáo viên tại Quảng Bình. Cụ thể nội dung trong đoạn tin nhắn là người đàn ông đã liên tục rủ nữ giáo viên ra bờ đê để hóng mát và uống nước. Song, nữ giáo viên đã khéo từ chối lời mời này vì bận trông con. Nhưng không dừng lại ở đó, người đàn ông lại một mực khuyên để con cho bà ngoại và nhất quyết rủ “ra đê chơi với thầy”.

Những dòng tin nhắn được cho là thiếu đứng đắn của thầy hiệu trưởng - Ảnh chụp màn hình

Những dòng tin nhắn giữa hiệu trưởng gửi cho nữ giáo viên đã gây nên luồng dư luận đa chiều. Không ít người cho rằng thầy hiệu trưởng có ý đồ xấu với nữ giáo viên khi liên tục nhắn rủ ra đê chơi dù nữ giáo viên đã khăng khăng từ chối. Đồng thời, người thầy không nhắn tin trả lời lại khi nữ giáo viên nói chồng sắp về ngoại đón và sẽ cùng chồng ra uống nước với thầy. Tuy nhiên, có người cho rằng nội dung đoạn hội thoại cũng không đến mức nhạy cảm và được xem là "gạ gẫm" đồng nghiệp.