Thực hư việc hiệu trưởng nhắn tin ‘nhạy cảm’ với nữ giáo viên đã có chồng: 'Ra đê chơi với thầy'

Tại Quảng Bình, loạt tin nhắn của thầy hiệu trưởng gửi nữ giáo viên được phát tán tràn lan trên mạng xã hội với nội dung là rủ ra bờ đê chơi. Song song đó, đoạn tin nhắn khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.
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Từ chiều 27/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn hội thoại của một người đàn ông được gọi là “thầy” nhắn tin cho một nữ giáo viên tại Quảng Bình. Cụ thể nội dung trong đoạn tin nhắn là người đàn ông đã liên tục rủ nữ giáo viên ra bờ đê để hóng mát và uống nước. Song, nữ giáo viên đã khéo từ chối lời mời này vì bận trông con. Nhưng không dừng lại ở đó, người đàn ông lại một mực khuyên để con cho bà ngoại và nhất quyết rủ “ra đê chơi với thầy”.
Những dòng tin nhắn giữa hiệu trưởng gửi cho nữ giáo viên đã gây nên luồng dư luận đa chiều. Không ít người cho rằng thầy hiệu trưởng có ý đồ xấu với nữ giáo viên khi liên tục nhắn rủ ra đê chơi dù nữ giáo viên đã khăng khăng từ chối. Đồng thời, người thầy không nhắn tin trả lời lại khi nữ giáo viên nói chồng sắp về ngoại đón và sẽ cùng chồng ra uống nước với thầy. Tuy nhiên, có người cho rằng nội dung đoạn hội thoại cũng không đến mức nhạy cảm và được xem là "gạ gẫm" đồng nghiệp.
Ngày 28/5, chia sẻ với báo VietNamNet, ông Phan Thanh Xuân - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch cho biết cơ quan này vừa nhận được bản tường trình của ông Ng.H.Ph. – Hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn liên quan đến việc nhắn tin “nhạy cảm” với một nữ giáo viên.
Trong bản trường trình, ông Ph. cho biết ngày 22/5, để chuẩn bị cho việc bầu cử HĐND các cấp, nhà trường có điều một số đoàn viên của trường đến làm vệ sinh. Khi làm vệ sinh xong thì ông Ph. tổ chức cho mọi người ra đê Trung Thuần ở xã Quảng Thạch để uống nước. Lúc đó, ông Ph. mới nhắn tin cho nữ giáo viên tên L, là một giáo viên cũ của trường nơi ông từng công tác trước đây. Ngoài ra, cô L. cũng đang có nguyện vọng làm đơn chuyển về trường ông nên ông mới nhắn tin mời cô ra đê vừa uống nước và vừa trao đổi công việc.
Ông Phan Thanh Xuân cho biết thêm: “Việc ông Ph. nhắn tin cho cô giáo trên là thật. Tuy nhiên, nội dung đoạn hội thoại cũng không đến mức nhạy cảm như nhiều người nói và cũng không đủ yếu tố để xem xét kỷ luật. Dù vậy, điều này cũng làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân thầy Ph. và ngành giáo dục huyện nhà. Chúng tôi đã nhắc nhở và xem đây là bài học cho thầy Ph. trong quá trình làm hiệu trưởng”.
Được biết, thầy Ng.H.Ph. vừa bị kỷ luật và được đề nghị điều chuyển công tác từ một trường tiểu học khác sang ngôi trường hiện tại.