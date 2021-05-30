Tình tiết mới trong vụ nữ diễn viên 'Về nhà đi con' bị tung clip nóng 8 phút

Vụ việc nữ diễn viên V.T.A.T. bị tung clip nóng lên MXH đã thu hút dư luận trong những ngày gần đây. Công an vẫn đang tiếp tục điều tra và đã hé lộ thêm 1 vài tình tiết mới liên quan đến nguyên nhân mà cô và bạn bè bị "mời" lên phường giữa đêm.

Những ngày gần đây, vụ việc nữ diễn viên phim Về nhà đi con lộ clip nóng được lan truyền trên MXH và thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người. A.T. bị lộ clip nóng khiến dân tình xôn xao - Ảnh chụp màn hình Liên quan đến vụ việc này, VOV đưa tin, ngày 30/5, một đại diện phòng nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang cùng Công an quận Cầu Giấy tập trung điều tra vụ cô gái V.T.A.T (23 tuổi, trú Trung Hòa, Cầu Giấy) bị phát tán "clip nhạy cảm" gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua. Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc này.

Trước đó, tối 25/5, T. tổ chức ăn uống cùng một số người bạn tại căn hộ chung cư trên địa bàn phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Quá trình ăn uống, nhóm này bật nhạc to gây ồn ào, đặc biệt lại tụ tập ăn uống đông người ở thời điểm phòng chống dịch Covid-19, gây phức tạp an ninh, an toàn của khu vực. Hàng xóm nhà T. gọi điện báo Công an phường Trung Hòa. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Tại đây, phát hiện một số thanh niên trong nhóm có biểu hiện dùng bóng cười. Trong khi đó, từ năm 2019, bóng cười đã được xếp vào danh mục các chất gây ảo giác có xu hướng gây tăng liều, nên bị xếp vào danh mục cấm sử dụng tại Hà Nội.

Nữ diễn viên từng góp mặt trong bộ phim đình đám Về nhà đi con - Ảnh: Internet Trao đổi với Infonet về vụ việc, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết: “Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ một cách nhanh nhất và không loại trừ bất cứ một trường hợp nào cả. Có thể cũng do chính nạn nhân phát tán clip đó và cũng có thể do người khác". Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân đoạn clip nóng của nữ diễn viên T. bị phát tán trên các trang mạng xã hội. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Chính vì vậy, nếu ai sai phạm trong vụ việc cơ quan Công an TP.Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Dân mạng 'truyền tay', 'xin link' clip nóng nghi của diễn viên phim 'Về nhà đi con' sẽ đối mặt hình phạt gì? Liên quan đến vụ việc lộ clip nóng của nữ diễn viên phim Về nhà đi con, luật sư cho biết các cá nhân, tổ chức có hành vi phát tán, lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy sẽ bị xử phạt.

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