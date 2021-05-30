Sau sự cố lộ clip nóng với bạn trai, hot girl VTV gây bất ngờ với cuộc sống mới 'sang chảnh'

Hậu trường 30/05/2021 08:11

Đoạn clip nóng 8 phút của nữ diễn viên Về nhà đi con đang là tâm điểm chú ý. Trước đây, cũng không ít vụ các nữ hot girl bị phát tán clip gây xôn xao trên mạng xã hội, có thể kể đến Trâm Anh - cô nàng hot girl chương trình "Nóng cùng World Cup 2018" của VTV.

Chiều 28/5, làm việc với bên công an, nữ diễn viên "Về nhà đi con" đã lên tiếng xác nhận cô gái trong đoạn clip nóng 8 phút đó là mình. Đồng thời, cô cũng hé lộ bản thân rất sốc sau khi đoạn clip được phát tán và đã có ý định nhảy cầu tự tử để kết thúc tất cả mọi đau khổ. Tuy nhiên, may mắn thay, mẹ và người yêu đã kịp phát hiện và ngăn cản lại nên cô từ bỏ ý định. Có lẽ sự việc đến quá đột ngột, nên hiện tinh thần nữ diễn viên vẫn chưa ổn định. Theo nhiều nguồn tin, A.T. hiện đang ở trong trạng thái vô cùng kích động, hoảng loạn, phải nhập viện để truyền nước.

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Sau khi clip nóng bị phát tán, nhiều nguồn thông tin cho biết tinh thần của cô hiện không ổn định, phải nhập viện truyền nước 

Sau vụ việc lộ clip nóng 8 phút của nữ diễn viên trẻ này, cư dân mạng liên tưởng đến một cô hot girl cũng từng gây xôn xao với clip nóng là Trâm Anh. Người đẹp sinh năm 1995 cũng từng vướng lùm xùm lộ clip ngoài ý muốn. Cô từng chia sẻ, trong khoảng thời gian đó mình vô cùng khủng hoảng, sống trong cảnh bị vùi dập, áp lực khủng khiếp.

Vào thời điểm đoạn clip nhạy cảm của Trâm Anh bị phát tán, cô phải chịu sự soi mói từ cộng đồng mạng, mọi nhất cử nhất động đều thu hút đông đảo sự quan tâm một cách không mấy tích cực. Cô nàng cũng phải nhanh chóng khóa trang cá nhân và suốt khoảng thời gian đó, cô hotgirl quyết tâm không đọc báo, không sử dụng mạng xã hội, cố gắng quên đi tất cả những thứ đen tối đã từng xảy ra.

Sau khi sự việc đã được giải quyết, Trâm Anh quyết định rời xa làng giải trí hào nhoáng nhưng cũng đầy thị phi để ra nước ngoài sinh sống trong vòng ba tháng, dành thời gian học thêm ngoại ngữ. Theo chia sẻ của Trâm Anh, vụ việc đó tuy là áp lực kinh khủng nhất mà cô từng phải đối diện trong cuộc sống nhưng cũng là một bài học đắt giá nhất giúp cho Trâm Anh trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

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Cô thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh 'check in' sang chảnh - Ảnh: FBNV 

Hiện tại, sau mọi việc, cuộc sống và tinh thần của nữ hotgirl cũng đã tốt hơn. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp cũng thường xuyên "khoe" hình ảnh đi du lịch và chơi golf đầy sang chảnh. Có thể thấy, giờ đây, hotgirl Trâm Anh đã vượt qua nghịch cảnh để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

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