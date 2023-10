Sau sự cố lộ clip nóng với bạn trai, hot girl VTV gây bất ngờ với cuộc sống mới 'sang chảnh'

Chiều 28/5, làm việc với bên công an, nữ diễn viên "Về nhà đi con" đã lên tiếng xác nhận cô gái trong đoạn clip nóng 8 phút đó là mình. Đồng thời, cô cũng hé lộ bản thân rất sốc sau khi đoạn clip được phát tán và đã có ý định nhảy cầu tự tử để kết thúc tất cả mọi đau khổ. Tuy nhiên, may mắn thay, mẹ và người yêu đã kịp phát hiện và ngăn cản lại nên cô từ bỏ ý định. Có lẽ sự việc đến quá đột ngột, nên hiện tinh thần nữ diễn viên vẫn chưa ổn định. Theo nhiều nguồn tin, A.T. hiện đang ở trong trạng thái vô cùng kích động, hoảng loạn, phải nhập viện để truyền nước.



Sau khi clip nóng bị phát tán, nhiều nguồn thông tin cho biết tinh thần của cô hiện không ổn định, phải nhập viện truyền nước

Sau vụ việc lộ clip nóng 8 phút của nữ diễn viên trẻ này, cư dân mạng liên tưởng đến một cô hot girl cũng từng gây xôn xao với clip nóng là Trâm Anh. Người đẹp sinh năm 1995 cũng từng vướng lùm xùm lộ clip ngoài ý muốn. Cô từng chia sẻ, trong khoảng thời gian đó mình vô cùng khủng hoảng, sống trong cảnh bị vùi dập, áp lực khủng khiếp.