Clip 'nóng' 8 phút chưa kịp hạ nhiệt, nữ diễn viên Về nhà đi con lại có động thái gây chú ý

Hậu trường 29/05/2021 11:39

Nữ chính trong clip nóng dài 8 phút đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội đã có những động thái mới.

Sau khi đoạn clip nhạy cảm 8 phút xuất hiện tràn lan trên các diễn đàn hội nhóm, trang mạng xã hội thì vừa qua, ngày 28/5, công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Cô gái trong đoạn clip nhanh chóng được cư dân mạng đồn đoán, gọi tên A.T và cho biết cô cùng từng đóng một phân cảnh trong bộ phim Về Nhà Đi Con và đăng kí dự thi một cuộc thi nhan sắc vào năm 2020.

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A.T được cư dân mạng cho là nữ chính trong đoạn clip nóng kéo dài 8 phút bị phát tán - Ảnh: Internet

Sự việc gây xôn xao và dân mạng bắt đầu đi tìm tung tích. Netizen đổ xô đi tìm kiếm các tài khoản MXH của A.T. Trước sự việc này, A.T âm thầm có những động thái mới. Mới nhất, sáng nay 29/5, dân mạng phát hiện A.T đã âm thầm thay đổi trạng thái tài khoản Zalo, chuyển sang chế độ không cho phép người lạ tìm kiếm bằng số điện thoại. Thay vào đó, chỉ những người đã kết bạn với cô nàng mới có thể tiếp tục giữ liên lạc. Tiếp sau đó, tài khoản Zalo của cô cũng đã chuyển sang chế độ riêng tư.

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Số điện thoại A.T từng công khai trên trang cá nhân đã không thể tìm kiếm được trên zalo nữa - Ảnh: Chụp màn hình
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Trước đó, chiều ngày 28/5 vẫn có thể tìm kiếm dù cô đã chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư - Ảnh: Chụp màn hình

Khi sự việc nổ bùng mạnh mẽ, A.T cũng đã lần lượt có những động thái khác như khoá số điện thoại và Facebook, khoá comment TikTok và Instagram, chuyển tài khoản TikTok về riêng tư.  

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